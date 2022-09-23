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花蓮查獲首宗現金賄選 鎮代參選人涉送西瓜、2000元買票
再過2個月就要選舉，花蓮查獲首宗現金買票案，鳳林鎮一名詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，花蓮地檢署接獲情資，會同相關單位展開搜索，帶回詹嫌、鍾姓椿腳、可疑受賄選民共20人到案，鍾10萬元交保，詹聲押後法官今天諭知30萬元交保。
因涉案人數眾多，花蓮地檢署檢察官江昂軒，昨指揮花蓮縣警局及花蓮、吉安、鳳林、玉里等4個分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊、花蓮憲兵隊，持搜索票到詹嫌住處等21個地點搜索，並通知詹、鍾及選民共20人到案說明，逐步釐清案情，有選民坦承收到詹送的西瓜、2000元現金。
檢方訊問後，認為鍾姓椿腳涉嫌替詹姓參選人買票，昨諭知10萬元交保；詹涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，今早開羈押庭後，法官諭知30萬元交保，其餘人請回。
詹姓鎮民代表參選人是在地資深民代，曾任多屆鎮民代表，也當過鎮代會主席。檢警查出，他涉嫌在登記參選前、後，以送西瓜及現金2000元方式，向該選區具投票權多位選民行求、期約及交付賄賂，請求投票支持。
花蓮檢警調查賄近日頗有斬獲，日前查獲有里長參選人涉嫌以「洗車」換取支持的勞務方式買票，這次又查到有鎮代參選人涉嫌現金買票，花蓮地檢署表示，送錢、贈禮等買票賄選行為，一定會嚴加查緝，也歡迎民眾提出檢舉，對於檢舉人身分一定嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，盼全民一起端正選風。
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