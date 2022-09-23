刑事局破獲博弈型YouTuber 吸下線還能賺代理商廣告

警方鑑識還原。記者曾健祐／翻攝 刑事局中部打擊中心破獲全台多起網路賭博，逮捕32歲林姓女主嫌管理旗下組頭，清查1年賭資高達15億元，初步掌握透過各式軟體、網站下注，賭博類型五花八門；另發現張姓男子當起博弈YouTuber網紅，上傳各式賭博影片吸引下線從中抽佣，警詢後依賭博罪嫌將34人送辦。

中打指出，經查網路賭博四散全台各地，多以臉書、LINE等社群軟體吸下線、吸引賭客，經下注後會從中依比例抽佣，各縣市警察局掌握情資後由中打第2隊統籌，歷經4個多月蒐證，包括報請台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義、台南及高雄等9個地檢署，聲請50張搜索票。

據查，警方從各地網路賭博零星的小組頭溯源，發現其中1名林姓女子（32歲）身兼高階管理職，推測她加入網路賭博時間早，加上拉下線能力強，並和各式賭博網站、軟體代理商等多有互動，清查其轄下賭客年下注金額近15億元。

中打也發現，另名張姓男子（37歲）在YouTube創立頻道，專門上傳自己從事賭博遊戲機影片，包括吃角子老虎機、彩虹賓果、柏青哥等，還有各電子遊藝場、賭場打台實況或真人百家樂直播，目前累積近2萬人訂閱。

據了解，張男從經營博弈YouTube同樣吸引下線，從他經手下注金額也多達2000多萬元，張同樣可以從中抽成，另可賺取博弈機台代理商的廣告費用等。

警方說，張受賭博網站代理商的邀約拍片，再從中收取廣告費並成為其下線代理，吸收粉絲加入該網站會員下注，並和上游分配抽佣，顯然已經成為新型態的直播事業。