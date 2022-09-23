拿水果刀命令收容人幫她削蘋果 北女所輔導員不滿遭記申誡2次

矯正署台北女子看守所黃姓女輔導員將私人的水果刀交給收容人「削蘋果」，看守所認為她攜帶違禁品入戒護區並交付收容人使用，違反規定，申誡2次，她不服而提申訴、再申訴，接連遭駁。黃女改提行政訴訟，台北高等行政法院認為黃女利用職權要求被收容人替她削蘋果，違規即應受罰，駁回她的訴訟；最高行政法院駁回她上訴確定。

黃女是台北女子看守所戒護科輔導員，2020年2月27日在辦理教育訓練時，她無故離開、回辦公室，把私人的水果刀交給收容人削蘋果。看守所依法務部及所屬各機關人員共同獎懲標準表規定，決議懲處申誡2次。

黃女認為，「法務部所屬監獄、少年輔育院、技能訓練所、看守所、少年觀護所查違禁品項目表」「戒護區之淨化」實施計畫都已經廢止，最後認定她違規所據的「端正風紀‧提昇績效」實施計畫，同樣已在2020年7月15日廢止。而相關的計畫都沒有法律位階，也未載明處罰的構成要件、處罰對象與處罰種類，她認為依此作成的懲處，違反處罰法定原則，適用法規顯有瑕疵。且黃女主張，水果刀為「限制收容人使用類」的違禁品，不是絕對禁止收容人使用。

看守所則指出，黃女自2010起任職，明知進入戒護區，不得擅自攜帶或持有與服勤無關的金錢、違禁品進出，且她竟然命令收容人削蘋果而給水果刀，還因此受有減少勞力付出的不法利益，明顯違反公務員服務法、法務部矯正署矯正人員專業倫理守則。

黃女曾就「關於工具保管處理不當」一事報告，內容寫下「回到辦公室上班時，順便請服務員處理水果，考慮未周詳，對自己所犯錯誤深感羞愧。」「以後在工具保管，無論在美工刀、剪刀借用方面，一定更加小心」雖刻意迴避「水果刀」字樣，但對照監視錄影畫面和收容人的說法，證實就是水果刀。

北高行指出，原處於2020年4月21日作成時，「查違禁品項目表」、「戒護區之淨化」實施計畫、「端正風紀‧提昇績效」實施計畫均未廢止，原處分依當時有效的行政規則，認定黃女攜帶違禁品入戒護區並無違誤。北高行認為黃女要求收容人削水果，確實是謀取個人不正利益，她訴請撤銷處分無理。