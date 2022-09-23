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南投上月酒駕取締803件 酒後駕車造成5死、195傷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投警方加強酒駕取締，提醒民眾酒後找代價，以免遭重罰。圖／南投縣政府提供
南投警方加強酒駕取締，提醒民眾酒後找代價，以免遭重罰。圖／南投縣政府提供
南投縣警局統計，8月警方取締酒後駕車共有803件，其中548件以公共危險罪移送法辦，酒後駕車造成事故有165件，造成5人死亡、受傷人數高達195人，縣警局加強取締酒駕，保障用路人安全，也提醒民眾喝酒不開車，以免遭重罰。

南投縣政府表示，最近天氣轉涼，民眾聚餐喝酒頻率增加，縣警局對於取締酒駕工作，將維持高強度執法力度，以保障用路人安全。民眾飲酒勿自行駕車，多利用南投縣計程車業者提供代駕服務，相關聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，並於各大飲酒場所也有提供代駕服務資訊。

縣政府提醒飲酒場所業者，如果發現消費者飲酒後仍要駕車，應主動提醒及協助提供代駕資訊或代叫代駕等服務，以杜絕酒駕發生。

酒後駕車只要吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上，警方就會依法開單，如果每公升0.25毫克以上，還會依公共危險罪移送法辦，並處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，如因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 南投

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