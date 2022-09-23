女被爆料婚前分享男友位置至手機 怨偶結婚8月離婚 還對簿公堂

結婚8月夫妻告吹，女子因將前夫的行動電話，偷設位置分享給自己，被判有罪。示意圖／Ingimage 趙姓女子婚後遭家暴鬧上法庭，與前夫的婚姻僅維繫8個月告吹，2人關係破裂。離婚後，因她早在婚前，就偷偷將前夫的行動電話，設定Google位置分享，掌握前夫的行蹤，前夫控告她妨害秘密，高雄地法院以她竊錄他人非公開活動，依妨害秘密罪，判4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，28歲的趙女與同年齡的巫姓前夫，去年1月結婚，9月便離婚。婚前約1個月，趙女為知道巫的行蹤，沒經巫同意，便偷開巫的行動電話Google地圖「位置資訊分享」，將巫的位置分享到自己的行動電話，查巫的非公開行蹤。

去年4月，巫、趙婚後才3個月，夫妻發起爭執，巫對趙女動粗，2人關係緊張，後來巫與朋友聚會時接到趙女的電話，問他的位置，他直納悶趙女的用意，才從朋友口中得知，原來妻子在婚前，便偷設定他行動電話的位置分享，夫妻因此鬧到離婚。趙女也因被巫毆打，提民事求償，直到今年2月，法院判巫賠趙女5萬元，巫翻舊帳，控告趙女妨害秘密。

法院審理時，趙女雖稱當時怕被家暴，想避開丈夫，才將前夫的行動電話設位置分享給自己。但法官認為，趙女可提傷害、聲請保護令等方式維護自身權利，並不是配偶有家暴情形，就可恣意長期竊錄對方的非公開活動，並當成法律上的正當理由，令對方無隱私權可言，判趙女有罪。全案可上訴。