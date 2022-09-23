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少年猥褻少女 受害家屬連對方雙親一起告獲賠45萬
高雄未滿14歲的少女在橋頭區某檳榔攤獨自顧店時，遭當時仍16歲的少年猥褻得逞；事後受害少女身心狀態大受影響，還引起全身性紅斑性狼瘡，因此少女家屬對少年及他的雙親提告損害賠償，經法院審理後，獲賠45萬元，全案仍可上訴。
判決指出，去年5月23日上午7時50分許，當時年僅16歲的少年，看到仍未滿14歲的少女在高雄某檳榔攤獨自顧店，便認有機可趁，藉買東西找零時，違反她的意願，以手摀嘴巴，強拉人到廁所，觸摸陰部、胸部強制猥褻得逞，完事後更恫稱「還會再回來」。
由於當時受害少女身型瘦小，受體型魁梧的少年暴力、猥褻造成身心創傷，還引起全身性紅斑性狼瘡，面對長時間就醫、回診仍難以治癒，不僅影響課業，身心也大受影響，因此，少女家屬認為少年法定代理人應對侵權行為負連帶賠償責任，便對少年及他的雙親提告求償共120萬元。
案發後，少年經少年法庭認犯下強制猥褻犯行，付保護管束並接受假日輔導，他的父母身為法定代理人，對原告受到損害本應給與賠償，雖名下雖有財產，但都在負債狀態，經濟捉襟見肘，因此請求法院駁回原告之訴。
法院認為，少年及他的法定代理人，負有保護及教養的權利義務，及負監督之責，審酌雙方學歷、社經地位、被告侵權行為態樣及受害少女因事件所受的精神壓力等，判少年雙親應賠償共45萬元，全案仍可上訴。
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