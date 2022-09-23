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幫女子拍掉身上蟑螂？色男伸手襲臀落網竟喊自己壓力大

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子自稱情緒壓力大，夜間尾隨落單女子上前搭訕問路，又騙說她身上有蟑螂要主動幫忙拍掉，實際卻偷摸的女子臀部3下得手逃逸，女子遇害驚恐不已報案。劉落網坦承不諱，現場監視器也拍下他身鹹豬手畫面，法院以劉造成女子心裡陰影恐懼，依性騷擾罪判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，劉男（31歲）今年5月30日晚上八點多在西區發現女子落單，竟在後尾隨多時並上前搭訕假借問路，聊天過程又稱「妳背後有蟑螂」，並伸出手主動要幫她拍落，但劉男明知女子身上沒蟑螂，卻趁機偷摸了她臀部3下。

劉得手後立刻竄逃至附近民權路巷弄，女子先是遭遇誤認蟑螂上身恐懼，後又面臨劉男圖如襲來的鹹豬手驚恐不已，冷靜後則立刻到附近派出所報案提告。

警方調閱監視器掌握劉身分逮人，他落網均坦承不諱，也承認當時是以女子身上有蟑螂當藉口，藉機伸手摸她臀部，現場也有監視器畫面佐證，但辯稱是因為當時自身情緒壓力才下手。

檢方認為，劉男不尊重女性身體，在公開場合乘女子不知抗拒之際撫摸其臀部，造成女子心裡陰影也對社會治安有不良影響，偵結依性騷擾罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，但也請法院考量劉犯罪時間短，犯後坦承、態度良好並深表悔悟，請量處適當之刑。

法院審酌，劉男借機搭訕並以幫忙拍落蟑螂為由偷摸女子臀部，已破壞女子性有關的寧靜，造成她感受遭侵犯不舒服、心裡陰影及恐懼，依性騷擾罪判劉拘役50日，得易科罰金。

劉搭訕女子佯稱要幫她拍掉身上蟑螂，實際卻伸手襲臀。示意圖／ingimage
劉搭訕女子佯稱要幫她拍掉身上蟑螂，實際卻伸手襲臀。示意圖／ingimage

蟑螂 監視器 性騷擾

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