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無照騎車載女友上班 未繫緊帽扣被攔才知自己變通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

羅姓男子日前無照駕駛騎乘機車載女友到台北市大安區上班，途中因為沒繫緊安全帽扣，遭警方攔查，羅男自認倒楣，一開口就坦承無照駕駛，本以為只是吃罰單，想不到卻被告知就在四天前，自己因傷害罪嫌遭地檢署通緝，羅男當下愣住，被逮捕進入警局。

日前上午7時許，台北市文山二警分局交通分隊警員傅彬、郭鴻權，在基隆路四段與汀州路四段口執行勤務，發現羅男騎乘機車，但安全帽扣未繫緊，看見警察還心虛頻頻張望，因此攔下違規稽查。

警方攔查過程發現羅男無照駕駛，四天前才剛被桃園地檢發布通緝，警方立即對羅男告知相關權利後，將羅男逮捕上銬解送歸案。

羅男說先前確實有傷害案件由桃園地檢偵辦，但不知道自己被通緝，他原本要先送女友去大安再去南港上班，遇上警方攔查，才知道自己除無照駕駛違規外，還是個通緝犯。

台北市文山二警分局交通分隊警員傅彬（左）、 郭鴻權（右），路上攔檢交通違規的羅姓騎士，意外查獲羅男是通緝犯。記者廖炳棋/翻攝
台北市文山二警分局交通分隊警員傅彬（左）、 郭鴻權（右），路上攔檢交通違規的羅姓騎士，意外查獲羅男是通緝犯。記者廖炳棋/翻攝

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