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女直播主刺青要當「金主爸爸」之奴 老公崩潰提告卻輸了
一名人夫翻看手機、查閱帳戶，發現妻子被人包養，還在臀部上方刺青「○○○之奴」表示忠貞，一氣之下提告向「金主」求償450萬元，台北地方法院認為妻子變造身分證配偶欄，讓金主誤以為對方單身而判免賠，可上訴。
人夫主張，他和妻子結婚至今8年，無意中翻閱妻子手機，發現妻子和金主有眾多親暱對話，妻子也坦承發生婚外情；他也發現金主長期、定期匯款5至20萬元，妻子也承認是包養費和零用金。
人夫指出金主要求妻子在臀部上方刺青，內容為妻子是金主的奴隸，承諾妻子若照指示刺青，將會照顧妻子一輩子，嚴重侵害配偶權，提告要求賠償450萬元。
金主喊冤，他在包養網站上認識女方，交往期間女方表示自己單身，他也看不出女方是有老公的人。他說，他曾應女方要求買車，當時見到女方身分證配偶欄是空白。
金主指出，他去年經朋友告知懷疑女方已婚，立刻決定分手，但女方不肯放棄、一直要求復合，甚至自己跑去刺青要求復合，並稱女方至今仍以單身身分「玩很大」。
金主表示女方在丈夫提告後，仍上網要求男人包養、擔任成人直播主，並直接約男生性交易，他根本無從得知女方已婚身分，請求法院駁回訴訟。
法院根據女方證詞，認定女方有變造身分證配偶欄，也有刺青照片為證，且根據妻子和金主的對話紀錄，也堪認女方和金主分手後，不斷要求復合，而金主則未同意，也沒有要求刺青。
法院參酌包養網站、交友網頁截圖，女方自稱單身，並和網友相約刷禮物約會；女方作證也承認在成人網站開直播，且在丈夫發現後仍未停止，認為金主沒有故意侵害或過失侵害配偶權，判免賠。
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