快訊

民進黨團要求3日調出高虹安資料 資策會同仁嘆選舉追殺

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女直播主刺青要當「金主爸爸」之奴 老公崩潰提告卻輸了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫翻看手機、查閱帳戶，發現妻子被人包養，還在臀部上方刺青「○○○之奴」表示忠貞，一氣之下提告向「金主」求償450萬元，台北地方法院認為妻子變造身分證配偶欄，讓金主誤以為對方單身而判免賠，可上訴。

人夫主張，他和妻子結婚至今8年，無意中翻閱妻子手機，發現妻子和金主有眾多親暱對話，妻子也坦承發生婚外情；他也發現金主長期、定期匯款5至20萬元，妻子也承認是包養費和零用金。

人夫指出金主要求妻子在臀部上方刺青，內容為妻子是金主的奴隸，承諾妻子若照指示刺青，將會照顧妻子一輩子，嚴重侵害配偶權，提告要求賠償450萬元。

金主喊冤，他在包養網站上認識女方，交往期間女方表示自己單身，他也看不出女方是有老公的人。他說，他曾應女方要求買車，當時見到女方身分證配偶欄是空白。

金主指出，他去年經朋友告知懷疑女方已婚，立刻決定分手，但女方不肯放棄、一直要求復合，甚至自己跑去刺青要求復合，並稱女方至今仍以單身身分「玩很大」。

金主表示女方在丈夫提告後，仍上網要求男人包養、擔任成人直播主，並直接約男生性交易，他根本無從得知女方已婚身分，請求法院駁回訴訟。

法院根據女方證詞，認定女方有變造身分證配偶欄，也有刺青照片為證，且根據妻子和金主的對話紀錄，也堪認女方和金主分手後，不斷要求復合，而金主則未同意，也沒有要求刺青。

法院參酌包養網站、交友網頁截圖，女方自稱單身，並和網友相約刷禮物約會；女方作證也承認在成人網站開直播，且在丈夫發現後仍未停止，認為金主沒有故意侵害或過失侵害配偶權，判免賠。

示意圖／pixabay
示意圖／pixabay

刺青 包養 單身

延伸閱讀

寵小三大手筆買豪車卻慘被趕出門 人夫回頭找老婆認錯

刺青爸陪愛女寫數學作業⋯1手勢曝「真的有練過」 網笑：收帳學來的？

人夫上包養網站約女嘿咻 他隱瞞這件事讓老婆提告輸了

MLB／紐郵虧洋基又輸最爛球隊 查普曼坦言刺青感染心驚驚

相關新聞

花蓮查獲首宗現金賄選 鎮代參選人涉送西瓜、2000元買票

再過2個月就要選舉，花蓮查獲首宗現金買票案，鳳林鎮一名詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，花蓮地檢署接獲...

台中25歲男市區狂飆BMW 無照還酒駕撞死婦人判6年

台中劉姓男子喝爛醉還無照上路，今年3月25日清晨開1輛黑色BMW以破百時速在大里區狂飆，撞飛騎機車的梁姓婦人，劉肇事還立...

公車司機毒駕撞死行人連警察也重傷 他掰打瞌睡判關5年半定讞

三重客運司機許英毫前年毒駕公車衝上人行道，造成一名媒體記者父親身亡、一名警察重傷，一審依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具...

刑事局破獲博弈型YouTuber 吸下線還能賺代理商廣告

刑事局中部打擊中心破獲全台多起網路賭博，逮捕32歲林姓女主嫌管理旗下組頭，清查1年賭資高達15億元，初步掌握透過各式軟體...

拿水果刀命令收容人幫她削蘋果 北女所輔導員不滿遭記申誡2次

矯正署台北女子看守所黃姓女輔導員將私人的水果刀交給收容人「削蘋果」，看守所認為她攜帶違禁品入戒護區並交付收容人使用，違反...

南投上月酒駕取締803件 酒後駕車造成5死、195傷

南投縣警局統計，8月警方取締酒後駕車共有803件，其中548件以公共危險罪移送法辦，酒後駕車造成事故有165件，造成5人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。