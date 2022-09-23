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台中25歲男市區狂飆BMW 無照還酒駕撞死婦人判6年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

劉男駕駛的BMW車頭明顯毀損。圖／報系資料照
劉男駕駛的BMW車頭明顯毀損。圖／報系資料照
台中劉姓男子喝爛醉還無照上路，今年3月25日清晨開1輛黑色BMW以破百時速在大里區狂飆，撞飛騎機車的梁姓婦人，劉肇事還立刻逃逸，導致梁頭部重創、多處骨折慘死；法院調閱監視器發現，劉以時速100公里駕駛市區道路，痛批他嚴重超速撞死人還逃逸，依酒駕致死、肇逃致死判他6年，可上訴。

檢警調查，劉男（25歲）從事虛擬貨幣交易，今年3月24日在家喝啤酒後，25日凌晨1點多又到KTV喝威士忌，清晨5點多要離開時卻無照駕駛1輛黑色BMW行經大里區大智路、東光園路時，從後追撞梁姓婦人（66歲）的機車，害梁重摔倒地頭部重創、全身多處骨折慘死。

劉男肇事後不但沒停下查看，竟還踩油門加速逃逸最後不勝酒力，又擦撞路邊機車、小貨車才停下，警方獲報到場對他酒測呼氣值達每公升0.95毫克。

法院查，劉男肇事有路口監視器畫面、酒測紀錄及警方道路交通事故現場圖佐證，劉男也坦承肇事且自己並沒有小客車駕照仍酒後開車上路。

法院指出，劉男明知酒後無法安全駕駛，仍以近每小時100公里高速駕駛於市區道路上，可見他是因酒精作用及嚴重超速行駛釀禍，本身顯然有過失具有相當因果關係。

法院審酌，劉男無照酒駕，仍漠視法令開車上路，酒測值甚至高達0.95，並以破百時速在市區狂飆，撞死梁婦還直接離去，害對方喪失可得即時救護幸免於難可能，至今也未和被害家屬和解，依酒駕致人於死、肇逃至死等罪，各判他5年、2年，應執行6年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

酒駕 酒測 監視器

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