公車司機毒駕撞死行人連警察也重傷 他掰打瞌睡判關5年半定讞

三重客運司機許英毫前年毒駕公車衝上人行道，造成一名行人身亡、一名警察重傷，最高法院判刑5年6月定讞。圖／本報記者翻攝 三重客運司機許英毫前年毒駕公車衝上人行道，造成一名媒體記者父親身亡、一名警察重傷，一審依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑4年6月，二審加重改判5年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

許英毫（49歲）2020年9月18日在基隆市住處施用安非他命，3天後晚間8時許開公車疑因毒癮發作，注意力減弱，昏睡駕駛座，公車偏離道路開上人行道撞死一名行人，坐在警用機車上的鄭姓警員全身多處受傷，20多輛機車被撞毀損。

許稱平常太累會吸安非他命，不過每天開公車8小時，因疲勞駕駛加上服用慢性病藥物而打瞌睡，不是毒駕。檢方起訴指出他明知肇事當天處於安毒衰退期，無法聚焦精神，還開車上路，不是打瞌睡而是吸毒恍神。

士林地方法院一審勘驗監視器畫面，許肇事後16秒才回神用台語喊「死啊」，且檢視驗毒報告顯示許吸毒，認定毒駕肇事。

台灣高等法院二審認為許雖否認毒駕，但事故時許有麻木、恍惚、精神不濟情況，注意力及對身體控制能力明顯降低，符合毒品禁斷期間生理狀態，雖許2018年起因高血壓等慢性病領藥服用，但長達2年駕車都沒有精神不濟，每天可開4班車，可見慢性病藥物未影響專注力。

高院認定，公車車體龐大，若發生事故對乘客、用路人造成危害甚鉅，許多次施用安毒，禁斷期間有極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等症狀，不應開公車，且至今分文未賠，認為一審判決量刑過輕、罪刑不相當，加重改判5年6月徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。