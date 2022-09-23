跟前同事借筆電卻拿去典當 他吃上官司付出慘痛代價

高雄呂姓男子以生意需要為由，向前同事借用要價近4萬元的筆記型電腦，未料，事後呂男不僅不願歸還，還把借來的筆電拿到當舖典當；前同事一怒之下報警。雖呂男事後將電腦歸還，但因涉犯侵占罪，遭地院判2個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，呂男2020年7月8日下午3時許，向前同事謝姓女子，以生意需要為由借用要價近4萬型號MACBOOK PRO 13-inch的蘋果筆電，未料，呂卻在同年8月，將筆電拿到桃園某當舖典當。

事後謝女不斷催討歸還電腦，但呂男卻置之不理，她無奈，只好報警求助，並以LINE對話紀錄截圖、雙方賠償協議等證物，佐證對方犯行。警詢、偵查時，呂男都坦承犯行，被檢方依侵占罪起訴，由地院以簡易判決處刑。