買到調整過里程數雙B二手車 男子怒告中古車商詐欺

從事二手中古車買賣的侯姓男子隱瞞BMW二手車實際里程數，買方購車後發現車況不佳，經查車輛已行駛逾20萬公里，買方不滿被騙，狀告侯男詐欺。嘉義地方法院依犯詐欺取財罪，處侯男有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

年約28歲侯男知道鄭姓男子有意購買BMW-535系列轎車，去年元月間透過同行江姓男子以76萬元調得2012年份同款二手車，但江男告知儀表板內的行車里程數10萬多公里數並不準確已被調整過，實際行駛已超過20萬公里，但侯男仍向鄭男稱說里程數即儀表板所顯示，鄭男不疑有他匯款84萬5千元買下該車，但事後發覺車況不佳，詢問江男始知被騙，而提告。

法院審理時，侯男否認犯行，辯稱並不知儀表板公里數遭調整，訂約時約定里程數以監理站紀錄為準，歷年車輛檢查都沒有里程數20萬公里的情形，沒有證據證明本案車輛的里程數不準。又參照中古車市場，與本案車輛同廠牌、型號、年份的中古車輛價格約為93萬元，出售予買方的價格尚屬合理。

法官傳訊證人江男作證，在中古車買賣，里程數對於買賣價格有影響。一般而言賣二手車給客戶時，要跟客戶講明里程數，如果儀表板的里程數不準一定要講，這車輛就年份來講，正常是賣90幾萬元，如果里程數是20萬公里左右，大概賣70、80萬元，沒有辦法賣到90萬元。侯男身為買賣契約當事人，負有將車輛的實際里程數與儀表板上不符一事告知鄭男的責任。