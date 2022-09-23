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車禍未下車辯確診新冠要防疫 法院認不符緊急避難

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名張姓婦人今年6月開車與人發生車禍，因逕自離開被控肇事逃逸，吃3000元罰單，還被吊扣1個月及參加道路交通安全講座。她雖主張自己當時確診新冠肺炎，有診所開立證明為憑，強調不下車是為了避免傳染，保護他人安全，但桃園地院其情況不符緊急避難原則，判她敗訴。全案可上訴。

判決指出，張婦今年6月4日中午在桃園市區與1輛機車發生擦撞，雖無人受傷或死亡，但她仍未留在現場，在警方趕抵前就逕自駛離，因此被認定肇事逃逸挨罰。

張婦承認車禍事實，但她強調當時因為確診新冠肺炎，身體極度不適，為了避免疾病傳染他人和觸犯傳染病防治法，所以沒將對方機車扶起和打110報警。另外，她也強調已和機車車主和解，並無肇逃意思，希望撤銷罰單，但說法未被採納。

法院認為，張婦雖主張自己確診新冠肺炎，怕傳染他人才沒有下車，強調行為屬緊急避難，但觀諸全案，並無緊急危難狀況存在。張婦雖然確診，但她仍可在報警時告知員警確診一事而無法停留在現場，而非未留下聯絡資料和方式就逕自駛離，導致事故難追究責任，其主張顯屬卸責，難以採信

張姓婦人發生車禍未下車察看，逕自駛離現場，事後辯確診新冠肺炎才沒停留，但說法未被桃園地院採信。記者陳俊智／攝影
張姓婦人發生車禍未下車察看，逕自駛離現場，事後辯確診新冠肺炎才沒停留，但說法未被桃園地院採信。記者陳俊智／攝影

新冠肺炎 車禍

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