車禍未下車辯確診新冠要防疫 法院認不符緊急避難

桃園一名張姓婦人今年6月開車與人發生車禍，因逕自離開被控肇事逃逸，吃3000元罰單，還被吊扣1個月及參加道路交通安全講座。她雖主張自己當時確診新冠肺炎，有診所開立證明為憑，強調不下車是為了避免傳染，保護他人安全，但桃園地院其情況不符緊急避難原則，判她敗訴。全案可上訴。

判決指出，張婦今年6月4日中午在桃園市區與1輛機車發生擦撞，雖無人受傷或死亡，但她仍未留在現場，在警方趕抵前就逕自駛離，因此被認定肇事逃逸挨罰。

張婦承認車禍事實，但她強調當時因為確診新冠肺炎，身體極度不適，為了避免疾病傳染他人和觸犯傳染病防治法，所以沒將對方機車扶起和打110報警。另外，她也強調已和機車車主和解，並無肇逃意思，希望撤銷罰單，但說法未被採納。