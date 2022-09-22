涉炒股獲利千萬 美好證券董座黃谷涵50萬交保

前身為大慶證券的美好證券董事長黃谷涵，被控籌組兩個炒集團，結合股市作手以相對成交手法，炒作上市公司凌網股價，擬制性獲利上千萬元；調查局22日搜索美好證券及黃男住所，約談黃男及另一派炒股集團成員莊佩能共11人到案，黃男深夜被依違反證交法移送台北地檢署，由檢察官漏夜偵訊。

訊後美好證券董事長黃谷涵50萬交保，莊佩能10萬元交保、同屬莊佩能集團的蔡庭芳10萬交保、蔡庭芳友人曹明輝請回。

據了解，黃谷涵受詢問時，否認有操縱股價意圖，供稱是因為長期投資系統軟體商凌網，看好其股價具有潛力，所以才會陸續買入，黃男對相關帳戶買股一事也均有交代，過程相當配合，由於全案尚有關鍵作手未到案，是否有涉及炒股，檢調要進一步釐清。

據調查，黃谷涵在金融圈裡從營業員做起，早年先後加入元大證券、精英證券（現併入凱基證）及中國信託擔任營業員，2005年，黃男在中興大學創新育成中心設立基金公司，2008年更名為亞洲價值資本公司；黃男入主大慶後曾說，「我們找人才不是三顧茅廬，是十三顧茅廬或三十顧茅廬。」

2018年，時任大慶證券董事長莊隆慶因個人財務問題，請辭董事長，近年因證券行業面對數位化變局，黃谷涵以近21億元價格，收購大慶證券51%股權，並接手經營權，正式入主大慶證券（現為美好證券），希望能拚轉型。

調查顯示，黃谷涵掌控的亞洲價值資本公司，近年陸續買進凌網公司股票，讓黃男從投資者變成大股東，黃男也因為亞洲價值資本公司接觸凌網，看好凌網體質不錯，指示亞洲價值資本公司職員大量買進股票，因交易量暴增，引起金管會注意。