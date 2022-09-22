不滿甄選被做掉 大學教授提告獲賠56萬元

嘉義大學陳姓教授2013年擔任系主任期間，向校方簽報招聘副教授，甄選時卻為護航自己的學生兩度竄改會議紀錄，導致正取的朱姓老師落選，朱提告求償退休年資損失，一審判2032年朱屆齡退休時，陳要給付2.5年退休年資差額56萬多元，陳不服上訴，二審認朱預為請求有理，駁回上訴。

判決指出， 2013年7月陳擔任嘉義大學機械與能源工程系主任期間，以人力不足為由向校方簽報招聘副教授、專案助理教授，包括朱及陳的張姓學生在內，共有15人報名甄選。而系教評會經3次會議討論，篩選出朱、張等人面試，由於陳是張的老師，依規定不能參與第4次面試會議，該會議投票表決結果朱為正取、張備取。

未料，同年11月底第5次會議前，陳指示羅姓助理把張改為正取，此舉遭與會教師發現後拒絕背書，陳仍將不實登載的第4、5次會議紀錄等，送交該學院教評會複審，最後通過張的聘任案。事後經檢舉才讓全案曝光，陳犯行使登載不實公文書罪處1年4月，緩刑3年，向公庫支付20萬元。

朱為此請求損害賠償，主張若他當年順利通過嘉大副教授甄選，就可在2014年進入嘉義大學任教，享有國立大學教師身分，等到屆齡退休時，服務年資已達19年，每月退休金是4萬4406元。

但因該甄選案，導致他2016年才到台東大學任教，退休時服務年資僅16.5年，每個月退休金是4萬0136元，每個月相差4270元。他以台灣男性平均餘命80歲計算，向陳求償15年、每月4270元的差額，要求陳給付56萬2656萬元的退休金差額。