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黑衣人接假釋哥囂張放炮嗆警遭逮 帶頭男子6萬元交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

法務部矯正署台南第二監獄受刑人林姓男子前天假釋出獄，蔡姓男子帶領一群「黑衣人」監外迎接，還擺放大批鞭炮，警方將林、蔡等15人送辦，檢方訊後認蔡4人涉妨害秩序、侮辱公務員犯行且有勾串共犯之虞聲押，台南地院下午召開羈押庭，經法官訊問後，蔡等4人分別以6萬至2萬元交保。

台南地院指出，檢方對4人羈押及禁止接見、通信的聲請均駁回。兩名蔡姓男子分別6萬、2萬元、張、曾姓男子兩人均以3萬元交保外，法官也告知4人均不得與本案其餘共犯或被害人為直接或間接的通話、通信、聯繫等聯絡、接觸行為，不得有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等行為。

台南地院指出，蔡等4人均坦承犯行，並有警方密錄器錄影畫面翻拍照片佐證，主嫌蔡男部分涉犯聚眾在場助勢犯妨害公務罪、聚眾在場助勢罪、侮辱公務員罪罪嫌重大。雖因有部分共犯尚未到案，犯罪情節尚待檢警釐清，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

但經法官審酌本案相關案情的偵辦進度、犯案情節、罪嫌刑度、蔡男供述及其權益保障等情形，尚無羈押的必要，斟酌其身分地位、資力、犯罪情節輕重、有無犯罪所得等一切情狀，准予蔡男提出6萬元保證金後釋放。

此外，另名蔡姓男子、張及曾姓男子經訊問後坦承犯行，且經共犯在警詢及偵查中供述明確，並有警方密錄器錄影畫面翻拍照片佐證，認涉犯聚眾以強暴方式犯妨害公務罪、聚眾下手實施強暴罪等罪嫌重大，分別准予2萬及3萬元保證金後釋放。

另為確保日後偵查、審判程序進行，法官諭知蔡等人不得與本案其餘共犯或被害人為直接或間接的通話、通信、聯繫等聯絡、接觸行為；蔡等人就本案不得有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人等行為。

台南地院下午召開羈押庭，經法官訊問後，蔡等4人分別以6萬至2萬元交保。圖／讀者提供
台南地院下午召開羈押庭，經法官訊問後，蔡等4人分別以6萬至2萬元交保。圖／讀者提供

台南 妨害公務

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