嘉檢起訴全國首件賄選 檢察總長邢泰釗嘉勉肯定

嘉義地檢署日前起訴全國首宗違反選罷法案件，檢察總長邢泰釗今天到嘉義地檢署嘉勉同仁查賄辛勞；會中播放由嘉義地檢署自製的真人真事訪談實錄反賄選宣導影片「賄後ㄟ心聲」，藉此提醒民眾切勿以身試法，以免後悔莫及。

檢察總長邢泰釗在高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎陪同下到嘉義地檢署嘉勉同仁查賄辛勞，除致贈水果、補助業務費20萬元外還送上「查賄葵花三寶典」鼓舞士氣。嘉義地檢署檢察長張曉雯、主任檢察官江金星、姜智仁、檢察官簡靜玉、柯文綾、周欣潔、陳昱奉、陳靜慧等共同與會。

日前競選連任的嘉義縣中埔鄉蔡姓村長，遭檢舉涉嫌「搓圓仔」換取對手退選，蔡某因涉嫌重大交保50萬元，嘉義地檢署依涉嫌違反選罷法提起公訴，成為全國首宗起訴案件；檢察總長邢泰釗肯定嘉義地檢署同仁積極投入查賄。

邢泰釗與同仁分享查賄經驗，重申「有聞必查，有據必辦」的查賄行動綱領，秉持中立原則，只問是非，不存色彩，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，並期許嘉檢團隊共同集思廣益，指揮警、調、憲等司法警察機關，秉持有效查賄就是最佳反賄選宣導策略，杜絕違法者參政的可能，以維護司法公信，獲得人民之信賴。

嘉義地檢署自製反賄選宣導影片「賄後ㄟ心聲」係依據2018年地方公職人員選舉涉賄案件的經驗，發覺被告年齡層以50歲以上為主（約占84%），受賄因素不外乎人情壓力、鄰里口耳相傳，淡化或不了解賄選刑罰的嚴重性，而涉案被告大多生活單純並無前科，歷經訴訟及執行過程身心俱疲深感後悔。

嘉義地檢署特邀請當事人以個人真實故事、親身經歷，就當初涉案原因，涉案後面臨訴訟的過程、造成家人的不諒解、影響自己的名譽及最後遭受高額罰款等問題，透過鏡頭下自我表述方式，讓民眾知道收受賄選買票錢除歷經司法訴訟困擾外，仍需承擔更多不為人知的身心壓力及金錢負擔，藉此提醒民眾切勿以身試法，以免後悔莫及。