不想吃牢飯！5度酒駕男「超瞎理由」上訴求翻盤 法官狠打臉

屏東洪姓男子有多次酒駕前科，3年前因酒駕肇事被判刑6月，前年入監執行完畢，沒想到去年12月又酒駕上路，酒測值達每公升0.39毫克，被屏東地院判刑8月，必須入監，洪不服上訴，稱上次肇事才判6月，這次沒肇事，酒測值也較低，判得更重不合理，但高雄高分院法官認為他是累犯，之前給機會都沒用，駁回他上訴，洪得入監確定。

洪男有4次酒駕被判刑紀錄，2019年7月11日下午，他在工地喝完啤酒後上路，開車在鳳山區建國路二段追撞前方轎車，警方到場後施測，洪男呼氣酒測值達每公升0.68毫克，檢方起訴被判有期徒刑6月，併科罰金5000元，徒刑部分他未易科選擇入監，前年6月才執行完畢。

但他出獄後仍貿然酒駕上路，去年12月29日上午10時許，洪男在屏東市某處工地喝完啤酒上路，行經屏東市工業六路，因騎車沒戴安全帽，被警方攔查，呼氣酒測值達每公升0.39毫克，被依公共危險罪移送後，被檢方起訴。

屏東地院認為洪男酒駕時距離上次出現才差1年半，卻不知悔改再次上路，顯然欠缺反省之意，依公共危險罪判刑8月，必須入監執行。

洪男不服上訴，稱上次酒駕肇事才被判刑6月，這次沒肇事，酒測值也較上次為低，卻判得比上次還要重，量刑有過重之不當，且他是家裡經濟支柱，如果入監就無法工作，希望改判。

但高雄高分院法官認為，洪男多次因酒駕被判刑，但法官均給予得易科罰金之刑，洪男卻未珍惜，這次執意再犯，可見易科罰金無法阻止洪男再次酒駕上路，這次第5次酒駕被逮，屏院量刑並無不當，駁回洪男上訴確定。

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