討債押上陽明山！逼他吞檳榔吃芥末醬挖洞自埋 3煞遭起訴

楊姓男子涉嫌放高利貸，借款2萬5千元給吳姓男子，逼簽6萬元本票，今年4月間與王男、蔡男涉嫌強押還不出錢的吳男到陽明山，在樹林小路逼他吞檳榔、吃芥末醬，拿要求拿鐵鏟「挖洞自埋」，士林地檢署偵結，依重利等罪嫌起訴3人。

起訴指出，桃園楊姓男子涉嫌在鑫富網路借款公司放高利貸，今年4月8日以每7日1期、每期利息5100元，預扣第一期利息等條件，實際借款2萬5千元給吳姓男子，要求吳男開立6萬元本票給他，非法賺取得周年利率約1063％賺取重利。

吳姓男子因急需資金周轉借款3萬，實際拿到2萬5千元，又簽下6萬元本票，根本無力還款。楊男用「誠信公司」名義謊稱可放貸給吳，4月22日下午3時許約見面，31歲楊男和34歲王男、24歲蔡男，強押吳男上車，載上陽明山，帶往竹子湖陽明山第二停車場，拉進小路樹林。

吳男指控，他被逼一顆接著一顆吞檳榔，還遭逼吃早餐店附上的芥末醬，最後楊男拿出鐵鏟，要求他「挖洞自埋」當時逼不得只能乖乖陪和，拿鏟子挖洞，楊等人還錄影存證。

楊到案後認罪。王男則否認沒有逼吃檳榔、芥末醬，楊有拿辣椒槍到場，且命吳男挖洞。蔡男供稱，當天幫忙王男開車，不知道有誰會上車，開到陽明山上小路後，不知道他們下車做什麼。