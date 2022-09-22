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殺警案後政院通過外役監修法 法務部：善良才能返家探視

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

上月22日發生台南明德外役監逃犯林信吾殺警案法務部緊急修正外役監條例送行政院審查，今天通過；法務部表示，修法前最低執行2個月可申請外役監，修法後初犯至少須執行三分之一、累犯須執行逾二分之一刑期才能申請。

法務部說，修正後法律縮短外役監收容日數，修法前無限制，修法後限制1年內可提報假釋者才能遴選，修法法案並強化資格審查，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險以降低外役監制度性風險。

此外，修法排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪，包括故意犯罪致死、所犯係10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪。

法務部表示，修法增訂「違反返家探視規定，情節重大」淘汰事由，強化機關考核權限，降低返家探視的制度性風險；又增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」等淘汰事由。

法務部指出，修法增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為返家探視的申請要件，並加強外役監審查義務，以確保返家探視制度效益與社會安全需求達到衡平。

殺警案後法務部緊急修正外役監條例，圖為法務部。記者王聖藜／攝影
殺警案後法務部緊急修正外役監條例，圖為法務部。記者王聖藜／攝影

外役監 法務部 殺警案

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