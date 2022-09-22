殺警案後政院通過外役監修法 法務部：善良才能返家探視

上月22日發生台南明德外役監逃犯林信吾殺警案，法務部緊急修正外役監條例送行政院審查，今天通過；法務部表示，修法前最低執行2個月可申請外役監，修法後初犯至少須執行三分之一、累犯須執行逾二分之一刑期才能申請。

法務部說，修正後法律縮短外役監收容日數，修法前無限制，修法後限制1年內可提報假釋者才能遴選，修法法案並強化資格審查，增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險以降低外役監制度性風險。

此外，修法排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪，包括故意犯罪致死、所犯係10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪。

法務部表示，修法增訂「違反返家探視規定，情節重大」淘汰事由，強化機關考核權限，降低返家探視的制度性風險；又增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」等淘汰事由。