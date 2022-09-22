嚴防海外資金假訊息擾亂選情 新北檢察長海山警凝共識

新北地檢署檢察長毛有增與主任檢察官洪三峯今天到海山警分局主持查賄制暴工作任務協調會，毛有增表示為防制賄選、暴力及不法情事發生，檢警要聯手合作積極布建情資網，不讓假訊息及賄選來影響年底里長、市議員與六都市長的九合一選舉。

毛有增在會中針對查賄制暴、反滲透等工作事項逐一交付說明，希望檢警聯手合作積極布建情資網，過濾查證，維護民主選舉；主任檢察官洪三峯也針對查察賄選，傳授偵辦的技巧、細節與方向，嚴防「境外資金」、「網路假訊息」、「選舉賭盤」及「幽靈人口」影響選舉，他希望藉由檢警合作，強化科技偵辦，嚴查人流、金流，揪出幕後操控選舉者及金主，遏止賄選、暴力及假訊息介入選舉。