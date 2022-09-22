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抄錶員收錢包庇竊電戶 犯行曝光吐出不法所得獲緩刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄謝姓男子受雇於某水電工程行，該工程行得標台電抄錶工作，由謝男負責路竹、阿蓮等區抄錶工作，他基於職務之便，收受電錶異常用戶的款項，抄錄不實度數，導致台電短收電費。事後犯行曝光，地院將謝男依背信罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需向公庫支付5萬元。

判決指出，謝男受雇於某水電工程行，並得標台電抄錶工作，派駐在路竹、阿蓮、湖內負責抄錶工作；謝基於職務之便，在去年3月30日9時許、同年5月3日9時許、5月31日9時許，收受用戶每次2000元款項，未回報電錶度數異常情形，抄錄不實度數，再回報台電公司，使短收電費受財產損害。

直到去年6月2日中午12時40分許，台電派員會同警方前往電錶異常用戶稽查，當場扣得改裝用的電容器2組，並循線查悉謝男犯行。

地院認為，謝男未能忠於職守，竟利用職務之便，違背台電抄錶任務，回報不實度數，導致財產損害。

惟念謝男無前科紀錄，素行尚可，犯後坦承犯行，並繳回6000元不法所得，堪認有反省悔悟之心，認偵、審程序及科刑判決後，應知所警惕，信無再犯之虞，地院審理後，將他依背信罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需向公庫支付5萬元，全案可上訴。

高雄謝姓男子負責台電抄錶工作，竟包庇竊電用戶，藉此牟利，被依背信罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需向公庫支付5萬元。記者陳弘逸／攝影
高雄謝姓男子負責台電抄錶工作，竟包庇竊電用戶，藉此牟利，被依背信罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需向公庫支付5萬元。記者陳弘逸／攝影

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