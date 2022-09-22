按鈕取車才知機械車位有人…急停仍害車門受損 判決出爐

吳姓女子將車輛停在大樓機械車位，正巧潘姓鄰居回到車上取物，吳女取車時沒注意潘男在車上沒關車門，結果造成潘男百萬名車的車門、前葉子板受損，潘提告求償10萬6000元，高雄鳳山簡易庭審理後，認為潘男也有45%自付責任，判吳女應賠5萬8000餘元。

判決指出，潘男將價值125萬元的名車停在社區大樓停車位，今年3月16日晚間9時許，潘男打開轎車右前座車門後，在車上翻找東西，當時正好吳女到地下室取車，按鈕後機械車位開始移動，當時人在車上的潘男反應不及，車門及葉子板因機械車位移動、擠壓受損。

事後潘男請汽車商業同業公會鑑定，原本價值125萬元的轎車，事故後價值僅剩115萬元，加上鑑價費用6000元，總計損失10萬6000元，提告向吳女求償。

鳳山簡易庭審理時，吳女稱當時如果潘男有發動汽車閃燈示警，或按喇叭、呼喊，而非開啟車門，車輛就不會受損，因此車輛受損不能歸究於她，不願賠償。