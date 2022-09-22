聽新聞
test
0:00 / 0:00
按鈕取車才知機械車位有人…急停仍害車門受損 判決出爐
吳姓女子將車輛停在大樓機械車位，正巧潘姓鄰居回到車上取物，吳女取車時沒注意潘男在車上沒關車門，結果造成潘男百萬名車的車門、前葉子板受損，潘提告求償10萬6000元，高雄鳳山簡易庭審理後，認為潘男也有45%自付責任，判吳女應賠5萬8000餘元。
判決指出，潘男將價值125萬元的名車停在社區大樓停車位，今年3月16日晚間9時許，潘男打開轎車右前座車門後，在車上翻找東西，當時正好吳女到地下室取車，按鈕後機械車位開始移動，當時人在車上的潘男反應不及，車門及葉子板因機械車位移動、擠壓受損。
事後潘男請汽車商業同業公會鑑定，原本價值125萬元的轎車，事故後價值僅剩115萬元，加上鑑價費用6000元，總計損失10萬6000元，提告向吳女求償。
鳳山簡易庭審理時，吳女稱當時如果潘男有發動汽車閃燈示警，或按喇叭、呼喊，而非開啟車門，車輛就不會受損，因此車輛受損不能歸究於她，不願賠償。
但法官認為，車輛受損原因，是吳女未注意潘男車子的車門為開啟狀態，即按下機械停車位啟動鈕所致，吳女應負損害賠償責任；不過，根據社區機械停車位注意事項及安全守則，潘男若要留在車內，應開啟大燈警示，但潘男亮燈示警，導致車輛受損，也要自付45%責任，因此判吳女賠償5萬8千餘元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言