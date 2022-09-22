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被逼當街下跪認偷情 法院：踰越比例原則不能當證據
桃園一對黃姓夫婦因為生下聽損兒，參與聽損兒相關活動時認識莊姓夫婦，自此兩家互動熱絡密切，但黃妻與莊男竟擦出火花，今年1月發展成不倫戀，還多次上摩鐵親熱。黃男得知後怒不可抑，興訟向2人求償精神撫慰金200萬元，但桃園地院認為金額過高，最後判2人須賠30萬元。
黃男興訟指出，莊男與他都是聽損兒童的家長，雙方家庭因經常參加活動認識，莊男對於妻子是有夫之婦一事甚為明瞭，卻6度在車上、汽車旅館和他家發生性關係，有自白書跟對話紀錄為證，侵害配偶權行為明顯，應與妻子一起負賠償責任。
審理時，莊男否認自白書所載事實，強調縱使認定侵權，也應審酌黃男早已與妻不睦，求償金額實屬過高，酌減至10萬元較合理；黃妻則稱自白書是在黃男言語恐嚇之下所寫，內容與事實不符，並指黃男還逼她與莊男當街下跪認錯。
法院調查，黃男雖提出妻子與莊男當街下跪坦承不倫的影片，但他的蒐證行為已嚴重損害2人尊嚴，不但違反比例原則，也有違公序良俗，不能作為證據。
不過，由於黃妻與莊男無法證明是在脅迫之下撰寫，而莊男又曾在2個家庭的聊天群組向黃男道歉，並說「是我不對，我沒有拿捏好分寸，傷害了大家，對不起」等語，因此認定侵權行為屬實，最後依侵權行為和家庭生活狀況等情，酌減求償金額。
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