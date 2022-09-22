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副教授捲入屏大校徽抄襲案要賠50萬 當不成教授打官司也輸了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國立屏東大學校徽被指抄襲設計師提案給健行科技大學的校徽。圖／取自楊佳璋臉書
國立屏東大學校徽被指抄襲設計師提案給健行科技大學的校徽。圖／取自楊佳璋臉書
2019年國立屏東大學校徽爆抄襲風波，校方事後以100萬元取得原設計圖的授權讓與，並和設計師楊佳璋和解；涉抄襲的時任視覺藝術系副教授許有麟當時送審教授資格，被學校教評會決議駁回，教育部也核定7年內不受理他申請教師資格審查，許不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

屏東大學對校內師生徵稿校徽設計圖，由許有麟的作品「大武驕陽」獲選，2015年10月由屏東大學註冊商標，但設計師楊佳璋2019年1月時經過屏東大學，發現校徽與他2013年接受健行科技大學委託設計的一款校徽圖雷同，並在臉書發文質疑，引起外界關注。

屏東大學事後坦承侵權，並以100萬元取得設計圖授權，讓使用多年的校徽合法正當，楊佳璋則將授權金全數捐做公益。校方提訴訟向許有麟求償150萬元，一審判許賠償80萬元，二審改判賠50萬元確定，另教評會認為違反學術倫理，決議停聘，許雖提訴訟抗罰，但敗訴確定。

許有麟當時送審教授資格，屏東大學經教評會審核通過，但報請教育部審查前爆出校徽抄襲風波，且相關著作、論文也涉及抄襲，校方召開學術倫理審議委員會，再審查結果皆評定不合格，教評會決議駁回申請，並7年內不予晉薪、不得申請升等、教授休假研究或擔任校內主管職等。

教育部審議小組也認定許有麟送審的著作涉及抄襲，加上校徽抄襲一事，決定7年內不受理許的教師資格審查申請；許不服提行政訴訟，主張他並非校徽的設計者，校徽中的大武山、驕陽、光暈、書本等要素，都是屏東大學提出、決定的，他只是協助電腦作業並修改。

許有麟指出，屏東大學只為了平息抄襲風波，才稱校徽是他設計，且楊佳璋設計的圖樣就構圖、上色而言，也根本毫無創新，另主張著作及論文沒有侵權和造假。

教育部認為許有麟是屏東大學校徽創作理念研商會議小組成員，不僅親自參加會議，校方更請他提供多件校徽草案，現行校徽確實出自許提供的草稿，但圖樣與楊佳璋設計的樣式十分相像，難認是許的獨立創作，且校方調查小組已認定許抄襲，處分並無違誤。

北高行指出，經校方審查結果，許送審的著作、論文有多段來自於網路、書籍資料，卻未標注來源，其中一章更幾乎完全抄襲網路內容，教育部處分認定許抄襲，有所理由。

再者，根據校方校徽研商小組名單、會議記錄等文件，還有許所寄的電子郵件等，認定屏東大學現行校徽草稿是出自於許的設計，並提供給校方選擇；又許的著作、論文經比對顯示確實有高比例抄襲、大幅引用自己已發表的著作，違反學術倫理，認為教育部處分沒有違誤，判許敗訴。

抄襲 屏東大學

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