台南警處理糾紛脫口「你有病啊！」 處罰金5千確定

歸仁警分局謝姓警員前年12月處理住戶因房屋整修所引發糾紛，謝不滿同姓民眾言談態度，在巷道間大聲說「你有病啊！」「有病要看醫生啦！」等語，一審認他犯公然侮辱罪處罰金5千元，檢方認量刑過輕而上訴，台南高分院認與謝犯行的情節相當，並無過輕之虞，駁回上訴。

謝姓員警表示，依據精神衛生法規定，員警可在現場判斷1個人是否行為異常或疑似精神疾病，他自認當下已盡量用中性、客觀的言語告知對方需要就醫，及以客觀言語向另名在場人解釋對方不符大眾思考邏輯及脫序言行，並無侮辱對方的意思。同時，提出職務報告、報案紀錄單及密錄器檔案光碟佐證。

一審認為，依精神衛生法是規範警察機關執行職務發現罹患精神疾病之人有傷害他人或自己或有傷害之虞時，有通知當地主管機關、協助處理或共同處理、護送就醫等權責，是員警值勤時遇有上述情事，自當依法通報並循法定程序處理，並非可藉此恣意謾罵。

況且謝是與告訴人間發生言語衝突時，逕以激動情緒指稱對方「有病」、「明顯不正常」，依社會一般常情判斷，顯屬對告訴人的貶抑言語，難認是中性、客觀陳述；謝在過程中也未曾向主管機關或醫院為精神衛生法相關諮詢、聯繫或通報。一審認他犯公然侮辱罪處罰金5千元。

然而，檢方認為，謝犯後未能誠心認錯，且未向告訴人致歉，迄今仍未與告訴人達成和解，未賠償告訴人所受損害，犯後態度難說良好，原審對被告的量刑過輕，提起上訴。