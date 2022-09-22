金牌乖孫搬樹遭壓癱 鋼鐵嬤貼身顧6年…爭國賠終勝訴

舉重金牌少年林高毅6年前在梓官國中受訓時，與隊友被指示搬運校園颱風倒樹，卻遭樹木壓到癱瘓，他的阿嬤為討公道，幫愛孫提國賠，雖曾敗訴但不放棄，昨高雄高分院更一審終於還他公道，合計獲賠1633萬。記者循線找到林高毅與他阿嬤，歷經多年官司，今兩人臉上綻放笑容，73歲的阿嬤還哽咽，「現在她就是為了高毅，要繼續撐下去」。

林高毅從小由祖父母帶大，體格壯碩，從小家境不好，國中時就打工幫忙負擔家計，升上國中後，為了減輕家裡負擔，爭取保送高中、大學機會，參加舉重校隊，曾獲全國菁英盃健力賽冠軍，是學校舉重隊的明日之星。

舉重訓練過程辛苦，升上高中前夕，林高毅曾在建教班、體育班間思考，最後他仍選擇熱愛的舉重，考上高苑工商以後，校方沒有訓練設備，才委由母校梓官國中代訓，沒想到為了搬運颱風倒樹，斷送了體育前途，半癱的他只能臥床，由阿嬤負起生活起居。

疼惜愛孫的阿嬤，負起照顧孫子的重任，每天清晨就要早起，幫愛孫換尿布、拍背，但尿布、三餐等必要花費，讓家境不好的一家陷入困境，當時已近70歲的阿嬤林顏彩琴，為了幫愛孫爭一口氣，不熟法律的她找上律師，協助向梓官國中爭取國賠，求償2200餘萬，

但歷經多年官司折騰，橋頭地院一審判梓官國中等人免責，判阿嬤敗訴，她不放棄繼續上訴，二審加上和解金，獲賠700多萬，但距離爭取目標仍有距離，林顏彩琴繼續上訴，直到昨天更一審宣判，高雄高分院判梓官國中應再賠償1100萬餘元，總計獲國賠1633萬餘元。

林高毅與阿嬤住在梓官區老家，記者循線找上門，聽到勝訴，林顏彩琴臉上露出笑容，但回顧6年來陪伴在孫子身旁的辛苦，她仍忍不住落淚。

林顏彩琴說，她為了照顧高毅，兩人住在一樓小房間，每天一早就要起床幫他清理大、小便，上、下床時還要幫他攙扶，晚上洗澡也要依賴他，日復一日，林高毅體格壯碩，她要花很大力氣，才能扶他上床，還好她一路撐下去，終於盼到曙光。

22歲的林高毅，目前就讀樹德科技大學四年級，以前阿公還在時，是由阿公負責開車載他上下學，阿公離世後，由阿嬤接手，但年邁身體不勘每日往返家裡、學校，林高毅為了不讓阿嬤過度勞累，自學用手開車，現在已經可以自己駕車上路。

林高毅回憶，他曾一度很不喜歡舉重，但為了家裡，還是咬牙撐下去，原本計畫高中畢業後，就放棄體育這條路，簽下志願役讓阿嬤享福，只是沒想到搬一棵樹，會讓阿嬤這麼辛苦。