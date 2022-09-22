慣竊闖北市議員服務處行竊 一審判刑8月

盧姓男子因積欠賭債，爬上位於建物3樓高的台北市議員陳炳甫服務處，拆除窗戶後入內行竊得手新台幣3000元。士院考量盧男為累犯，日前依毀越窗戶竊盜罪加重判刑8月。

全案起於，台北市警察局大同分局於民國110年12月20日獲報陳炳甫服務處遭竊，警方到場調閱監視器查看發現，案發時有名男子從後窗侵入，翻動辦公桌抽屜後偷走新台幣3000元。

警方認出犯嫌為58歲慣竊盧男，隨即成立專案小組追查，發現盧男犯後先前往萬華區麻將館，之後南下雲林躲藏，警方循線驅車南下逮人送辦。

盧男向警方供稱臨時起意犯案，不知道闖入之處是議員服務處；盧男也向檢察官坦承犯行，表示缺錢賭博才行竊，遭士林地方檢察署起訴。

一審士林地方法院審理時，盧男改口並全盤否認，辯稱不知道檢方指控的犯罪事實，且監視器畫面無法證明是他犯案，甚至辯稱患有精神病。

承審法官調查全案事證，認定盧男犯罪事證明確，考量盧男有多件竊盜前科，去年3月才出獄，卻於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案，符合刑法累犯規定。

法官認為，盧男本案與先前案件都是竊盜案，可見先前刑罰未對盧男發生警惕作用，依累犯規定加重其刑，判處有期徒刑8月。可上訴。