獨／追撞前車竟有刀傷！台中男送醫亡 哥哥自首：我幹的

台中市后里區張姓男子在去年4月間，因千元欠款與弟弟口角，一氣之下拿刀猛刺弟弟左胸一刀，張弟負傷開車出門，途中因傷勢過重，追撞前車，嚇得駕駛人趕緊通報救護車到場，但張弟仍因出血過多身亡，一審認定張無殺人犯意，依傷害致死罪判刑3年8月，二審認涉殺人罪，撤銷改判9年6月。

檢警調查，張姓男子在去年4月7日為了索討千元的欠款，與弟弟理論，席間雙方爆發口角，張一氣之下，從廚房拿了一把刀刃長度13公分的水果刀，持刀猛力刺了弟弟左胸一刀，傷及左肺。

張弟中刀後離開現場，當時張母在家，詢問兒子「要去上班嗎」，張弟沒有告知母親遭張刺傷，反而以肯定的語氣回應「對阿」，接著開車出門，未料半路即因傷勢過重，體力不支，追撞前方車輛，對方駕駛下車查看，發現張弟趴在駕駛座，胸前傷口還在流血，嚇得趕緊通知救護車到場。

張弟被送往衛福部豐原醫院急救，仍因傷口創徑達13公分，傷及左肺，而且大量失血沒有及時就醫，傷重身亡，警方獲報後，循線前往張住處調查，張隨即向警方自首，弟弟身上的傷勢是他所為。

一審認定，雖然檢察官依家暴殺人罪起訴，不過經詢問張的父母等證人後，認為張與弟弟雖然平時不常聯絡，感情不深，但也曾小酌，沒有深仇大恨，無殺人動機。

另外張母也證稱，兄弟二人未曾大吵架過，小兒子出門時，並沒有告知被哥哥刺傷一事，認為當時張弟未對外求援，獨自開車欲往醫院救醫，顯見死者自己判斷傷勢不重，自行就醫途中才失血過多體力不支追撞前車，認定張無殺人犯意，改以傷害致死罪，判刑3年8月。