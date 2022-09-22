台中八旬翁無照騎機車、闖紅燈 一原因撤銷處分獲更審
台中市八旬羅姓老翁在去年3月間騎機車，行經西區時，遭警方查獲，發現羅駕照已被註銷，加上羅紅燈左轉，依法告發，台中市交通事件裁決處在9月發出裁決書，罰1.17萬元，但事後發現，該舉發通知書送達時間，在到案時間後，因此同年12月撤銷原處分，改罰7800元，羅上訴二審後，二審認定，原審未審酌舉發機關是否在2個月告發，撤銷原處分，發回地院更審。
判決指出，羅姓老翁（80歲）在去年3月17日下午3時許，騎機車行經台中市西區忠明南路、福人街，紅燈左轉、駕駛執照註銷仍行駛的兩項違規行為，遭第一警分局員警攔查發現後告發，台中市交通事件裁決處在同年9月2日，依違反道交條例，逾到案期限60日以上，送出舉發通知書，開罰1.17萬元、扣繳駕照、記3點違規。
不過台中市交通裁決處重新審查發現，到案日期是在舉發通知書送達之後，裁決處重新審查後，考量對羅有利的原則，撤銷前處分，在同年12月1日，重新寄發裁決書，罰款7800元、扣繳駕照、記3點違規。
羅姓老翁不服，提出行政訴訟，辯稱他無闖紅燈、也沒有收到駕照已被註銷的通知。
台中地院行政訴訟庭檢視相關證據後，認定原處分沒有問題，駁回羅翁訴請，羅再上訴台中高等行政法院，主張舉發時間已超過2個月的期間，舉發不合法，聲請撤銷罰單。
台中高等行政法院認定，依道交條例規定，違規行為終了日起，逾2個月不得舉發，而原審卷證資料中，沒有舉發機關將全案移送至裁決機關的日期，台中市交通事件裁決處是何時受理（收到）警方移送舉發事件，涉及原處分的適法性，原審未予調查、審酌此部分事實，需要再以調查、審酌，發回地院更審。
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