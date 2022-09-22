快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

台中八旬翁無照騎機車、闖紅燈 一原因撤銷處分獲更審

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬羅姓老翁在去年3月間騎機車，行經西區時，遭警方查獲，發現羅駕照已被註銷，加上羅紅燈左轉，依法告發，台中市交通事件裁決處在9月發出裁決書，罰1.17萬元，但事後發現，該舉發通知書送達時間，在到案時間後，因此同年12月撤銷原處分，改罰7800元，羅上訴二審後，二審認定，原審未審酌舉發機關是否在2個月告發，撤銷原處分，發回地院更審。

判決指出，羅姓老翁（80歲）在去年3月17日下午3時許，騎機車行經台中市西區忠明南路、福人街，紅燈左轉、駕駛執照註銷仍行駛的兩項違規行為，遭第一警分局員警攔查發現後告發，台中市交通事件裁決處在同年9月2日，依違反道交條例，逾到案期限60日以上，送出舉發通知書，開罰1.17萬元、扣繳駕照、記3點違規。

不過台中市交通裁決處重新審查發現，到案日期是在舉發通知書送達之後，裁決處重新審查後，考量對羅有利的原則，撤銷前處分，在同年12月1日，重新寄發裁決書，罰款7800元、扣繳駕照、記3點違規。

羅姓老翁不服，提出行政訴訟，辯稱他無闖紅燈、也沒有收到駕照已被註銷的通知。

台中地院行政訴訟庭檢視相關證據後，認定原處分沒有問題，駁回羅翁訴請，羅再上訴台中高等行政法院，主張舉發時間已超過2個月的期間，舉發不合法，聲請撤銷罰單。

台中高等行政法院認定，依道交條例規定，違規行為終了日起，逾2個月不得舉發，而原審卷證資料中，沒有舉發機關將全案移送至裁決機關的日期，台中市交通事件裁決處是何時受理（收到）警方移送舉發事件，涉及原處分的適法性，原審未予調查、審酌此部分事實，需要再以調查、審酌，發回地院更審。

台中市羅姓老翁因無照騎機車、紅燈左轉遭開罰，台中高分院認定一審無探究舉發時效是否合法，發回台中地院更審。圖／本報資料照
台中市羅姓老翁因無照騎機車、紅燈左轉遭開罰，台中高分院認定一審無探究舉發時效是否合法，發回台中地院更審。圖／本報資料照

駕照

延伸閱讀

外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

騎士撞上狗狗摔成重傷 「牠」走在斑馬線上 飼主判無罪

影／闖紅燈擦撞機車還故意倒車撞人 恐怖駕駛判刑6月

影／外籍建教生無照駕駛「闖紅燈」釀車禍 30歲女慘死輪下

相關新聞

劇組為拍戲過勞出事值得嗎？律師指雇主應該這樣做

今（2022）年3月中，電視劇《初擁》劇組在苗栗神仙谷發生拍攝事故，影視產業的勞安問題，引發社會大眾的高度關注──像是長久以來，許多台灣影視從業人員未簽約、未投保、工時過長等隱憂，都浮上檯面。

討債押上陽明山！逼他吞檳榔吃芥末醬挖洞自埋 3煞遭起訴

楊姓男子涉嫌放高利貸，借款2萬5千元給吳姓男子，逼簽6萬元本票，今年4月間與王男、蔡男涉嫌強押還不出錢的吳男到陽明山，在...

殺警案後政院通過外役監修法 法務部：善良才能返家探視

上月22日發生台南明德外役監逃犯林信吾殺警案，法務部緊急修正外役監條例送行政院審查，今天通過；法務部表示，修法前最低執行...

嚴防海外資金假訊息擾亂選情 新北檢察長海山警凝共識

新北地檢署檢察長毛有增與主任檢察官洪三峯今天到海山警分局主持查賄制暴工作任務協調會，毛有增表示為防制賄選、暴力及不法情事...

抄錶員收錢包庇竊電戶 犯行曝光吐出不法所得獲緩刑

高雄謝姓男子受雇於某水電工程行，該工程行得標台電抄錶工作，由謝男負責路竹、阿蓮等區抄錶工作，他基於職務之便，收受電錶異常...

按鈕取車才知機械車位有人…急停仍害車門受損 判決出爐

吳姓女子將車輛停在大樓機械車位，正巧潘姓鄰居回到車上取物，吳女取車時沒注意潘男在車上沒關車門，結果造成潘男百萬名車的車門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。