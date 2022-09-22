寵小三大手筆買豪車卻慘被趕出門 人夫回頭找老婆認錯

一名人夫和女保險員發生婚外情長達6年，吃喝玩樂全由他付費，並替小三買賓士車，最終他被小三趕出住處，才回頭向妻子坦承外遇。元配提告向小三求償300萬元，台北地方法院判女保險員應賠償60萬元，可上訴。

妻子提告主張，丈夫2015年至2021年外遇女保險員，更花大錢供小三買房、揮霍、享樂，甚至逼丈夫必須離婚給她名分，她經丈夫主動坦承才知道此事，認為小三侵害配偶權，提告求償300萬元。

女保險員指出，依司法院釋字第791號解釋理由書，可知憲法未認定配偶權，民法也沒有明文規範配偶權，難以認定元配究竟是何種權利受侵害？

她表示自己沒有和男方有性行為，而男方長期在外拈花惹草，侵害元配配偶權的另有其人，請求法院駁回元配請求。

法院指出，根據雙方對話紀錄，人夫認識女保險員後，曾多次單獨出國、旅遊並同居，小三的生活開銷都是男方付錢，包括先買一輛69萬汽車，再花185萬換賓士車等，小三也會向男方討生活費，「匯給我」、「我買了這麼多」、「化妝品39640」等語。