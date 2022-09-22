介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

許藍方。 本報資料照片 被稱為「最美博士」的許藍方，去年遭媒體爆料介入醫師學長康鈞尉婚姻，遭法院判賠50萬元；但許女不滿康妻劉友臻對媒體指稱她半夜傳給男方私密照片，其實只是自拍照，因此反控劉女涉嫌妨害名譽。台北地檢署經勘驗雙方對話及照片等相關事證後，認為罪證不足將劉女不起訴。

現年37歲的許藍方，去年8月遭自稱是劉女閨蜜者向媒體爆料，許、康兩人於2020年9月間的挑逗對話。由於許藍方始終否認介入康男婚姻，劉女於是提告求償300萬元，今年7月台北地院判決許藍方應賠償50萬元。

上述民事訴訟期間，許藍方懷疑劉女就是爆料者，誤導媒體將她傳給康男的自拍照，繪聲繪影地寫成「裸身照」和「私密照」，因此反對劉女提出刑事妨害名譽告訴。。

經檢察官勘驗許、康兩人手機中的對話紀錄，許藍方曾傳1張穿著背心斜躺床上的照片給康男，並附上文字「晚安寶貝」；但康男手機中確實仍有其他穿著火辣的女子照片，但都不是許藍方。

加上當時撰稿記者證稱，報導中提及的「裸身照」非劉女所說，是記者看完相關手機對話紀錄和照片後照片自行詮釋，檢察官據此認定，劉女當初聲明中所言與事實並無太大出入，依罪證不足將劉女處分不起訴，至於記者遭控妨害名譽部分則另案偵辦中。