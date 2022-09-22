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涉嫌詐領假牙補助540萬元 牙醫師遭嘉檢起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某醫院擔任牙醫師的王男、助理葉女及從事齒模製作的朱男，被控自2019年4月起，涉嫌利用嘉義縣開辦樂齡假牙補助，從中詐領補助540萬元，嘉義地檢署依違反醫師法等罪嫌起公訴。

年約70多歲的王姓牙醫師與助理葉女皆任職於嘉義縣某醫院，年約60多歲的朱男則是在嘉義市從事齒模製作等業務，朱男沒有醫師資格，也沒有牙技師執照。

嘉義縣政府為照顧老人福利，2019年開辦「65歲以上長者及55歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，只要設籍嘉義縣1年以上，且上下顎各缺4顆牙即符合申請補助資格。

王男涉嫌利用假牙補助計畫，由朱男對外招攬民眾，再由朱男代替為病患從事施打印模等牙醫師業務，每處理1次即給付2千5百元，由葉女負責掛號、申請補助等業務，以增加其個人裝置假牙業績獲取醫院給付的50%酬勞。

王男等3人合作至2021年5月30日，朱男對外招攬163名病患拍攝牙齒照片後，連同病患填寫的申請書及證件等資料交王男及葉女，再交由醫院向嘉義縣衛生局申請。

嘉義縣衛生局審核通過後，再由王男指示葉女使用醫院掛號系統為163名病患掛號，營造病患前往醫院看診假象，同時由王男製作不實病歷資料，並通知病患到醫院或到朱男經營的鑲牙地點，進行裝置假牙、咬合、排牙、修磨等醫療作為，最後向衛生局不實申請假牙補助費用，計詐領補助費540萬元。

醫院發現王男的申請補助案有異，經調查局嘉義市調查站調查後，移送嘉義地檢署偵辦。

王男坦承有委託朱男幫病患調整假牙，行政文書作業由葉女處理，但辯稱委託朱男處理的病患僅有4人。

朱男坦承有印製文宣招攬病患，並協助王男幫病患製作及裝置假牙，補助費用是王男申請，所招攬的病患僅有10至20人，對於業務登載不實部分並不瞭解。

葉女則否認犯行，辯稱，有看過朱男幫牙醫師的病患灌牙模，但不知道怎麼算酬勞，有處理樂齡活動假牙計畫的申請流程，都是在王男的門診進行，對於案情都不知情。

檢方偵訊後，依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌起訴王男等3人，犯罪所得540萬元建請宣告沒收。

王姓牙醫師涉嫌詐領假牙補助540萬元，遭嘉義檢方依違反醫師法等罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片
王姓牙醫師涉嫌詐領假牙補助540萬元，遭嘉義檢方依違反醫師法等罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片

嘉義 醫師 衛生局

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