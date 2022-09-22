快訊

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

妙齡女南下台中求職 慘遭色男迷昏摸胸還被拍成影片

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子在臉書刊登求職廣告，騙到1名年輕女子上門面試卻帶回住處，並提供摻有疑似安眠藥物迷昏她，對方昏睡時更慘遭林摸胸猥褻、拍照錄影，林甚至變本加厲以此向女子爸媽恐嚇4萬5000元，林落網還瞎扯說不知女子為何昏迷，檢方不採信依加重強制猥褻、恐嚇取財等起訴他。

檢警調查，林男和身分不詳綽號「阿國」男子去年11月23日在臉書刊登求職廣告，女子誤信為真當晚就搭高鐵到台中會面，結果被林用面試為由帶回住處，一邊佯以簡短介紹工作內容、薪資待遇後，還拿了1碗事先摻有不明藥劑的湯麵、冰鎮紅茶給她當晚餐。

女子不疑有他全數食用完畢就陷入昏睡，林和阿國就趁機掀開女子衣服，伸鹹豬手搓揉她胸部一邊還惡劣拿手機錄影，隔天凌晨1點多再傳了封恐嚇簡訊給女子爸爸，表示「她跑來台中跟我們騙東西，騙我朋友開刀共4萬5000元，現在人已經抓到了，要處理再聯繫我」。

女子父母心生畏懼，經和林男加LINE取得近一步聯繫後，林又繼續傳了女子昏睡中被摸胸部的照片、影片並隨即收回，女子父母嚇到馬上湊足4萬5000元並驅車從基隆南下台中，依對方指定地點碰面交錢，最後才見女兒昏睡不醒，平安載回家後立刻報警。

檢方訊時，林男對客觀事實均坦承不諱，但辯稱說不知道女子昏睡是否因為他們給她吃東西緣故，會向她家人拿4萬5000元是因為女子向「阿國」騙錢；被害女子及其父母均指證歷歷，也提出相關對話截圖佐證。

檢方查，林男無法提供「阿國」真實姓名身分以供調查，認為他是在狡辯卸責不予採信，另參酌女子被拍攝胸部的猥褻照片、LINE對話等，偵結依以藥劑犯強制猥褻罪嫌、妨害自由、妨害秘密及恐嚇取財等一共4罪起訴他。

林男涉嫌在湯麵、紅茶摻入不明藥劑迷昏女子，還摸胸拍影片向其父母恐嚇取財。示意圖／ingimage
林男涉嫌在湯麵、紅茶摻入不明藥劑迷昏女子，還摸胸拍影片向其父母恐嚇取財。示意圖／ingimage

猥褻 恐嚇 父母

延伸閱讀

宜蘭就博會周六登場 釋出逾2,500個職缺 工程師起薪50K

月薪35K給孝親費1萬遭怨「不孝」 他無奈：爸媽收租錢比我多

淨化選前治安 新莊警邀集機關鄰里宣導反賄選

北台南周六徵才 逾500職缺、7成月薪逾3萬

相關新聞

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

被稱為「最美博士」的許藍方，去年遭媒體爆料介入醫師學長康鈞尉婚姻，遭法院判賠50萬元；但許女不滿康妻劉友臻對媒體指稱她半...

母輕生餵藥害死2歲女喊「後悔」 生父痛斥：女兒同意被殺嗎？

陳姓女子與蘇姓女配偶失和，加上女兒生父想帶走小孩，她精神不穩、欲尋短。陳女去年4月在淡水住處輕生，並將安眠藥劑摻入果醬內...

警消月加班費 內政部擬調2千 警消喊5千

警消人員加班費上限已30年未曾調整，內政部提出警消每月加班費上限調升2千元方案，消防員工作權益促進會昨質疑，內政部未說明...

射殺野放黑熊 祖孫三代起訴

東卯山台灣黑熊野放不到一個月在南投縣武界山區遭殺害，檢警查出黑熊踩中田姓、馬姓祖孫設的陷阱「山豬吊」，兩人擔心違法設陷阱...

被控與男醫婚外情 許藍方告原配妨害名譽不起訴

網紅許藍方被控與已婚康姓男醫師有婚外情，康姓醫師的劉姓妻子向許女求償獲賠新台幣50萬元。許女反告劉女妨害名譽。台北地檢署...

涉嫌詐領假牙補助540萬元 牙醫師遭嘉檢起訴

在嘉義縣某醫院擔任牙醫師的王男、助理葉女及從事齒模製作的朱男，被控自2019年4月起，涉嫌利用嘉義縣開辦樂齡假牙補助，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。