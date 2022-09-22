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今年告發3209件交違競飆 蘆洲警籲：最高罰9萬別試法

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為防制無照駕駛、超速、噪音車及危險駕車，蘆洲警方於二重疏洪道及環堤大道等易飆路段，每日規劃「嚴懲重大交通違規、監警聯合稽查及防制危險駕車」專案勤務，加強取締。記者曾伯愷／翻攝
為防制無照駕駛、超速、噪音車及危險駕車，蘆洲警方於二重疏洪道及環堤大道等易飆路段，每日規劃「嚴懲重大交通違規、監警聯合稽查及防制危險駕車」專案勤務，加強取締。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方為防制無照駕駛、超速、噪音車及危險駕車，於今年一月起每日規劃「嚴懲重大交通違規、監警聯合稽查及防制危險駕車」專案勤務，統計至今共告發危險駕駛、改裝車、無照駕駛共3209件，蘆洲警方呼籲，駕駛人競駛、競技最高罰9萬罰鍰並吊照，會持續取締，保障市民安全、安靜、安穩的生活環境。

針對蘆洲轄內深夜時段，青少年聚集競速駕車，青少年無照駕駛、改裝噪音車及危險駕車等交通違規，蘆洲警方除即時發現遏止取締外，還啟動分局小區域聯防快打機制，通報鄰近分局聯防機制，以優勢警力排除青少年聚集、競速駕駛情形。

同時，針對轄內易飆路段（二重疏洪道及環堤大道等），每日派員規劃「嚴懲重大交通違規、監警聯合稽查及防制危險駕車」專案勤務，以機動巡邏及守望路檢點，並不定期與新北市政府環保局及監理站聯合執行，取締違規改裝車及噪音車。統計從今年一月至今已告發193件危險駕駛、306件改裝車及2791件無照駕駛。

蘆洲警方呼籲用路人，依照「道路交通管理處罰條例」之規定，二輛以上汽機車在道路上競駛、競技者，最高處9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照，如有致生往來之危險者，更會觸犯刑法第185條規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，用路人除務必取得合法駕照駕車外，也要依循道路交通安全規則行駛，切勿以身試法。

為防制無照駕駛、超速、噪音車及危險駕車，蘆洲警方於二重疏洪道及環堤大道等易飆路段，每日規劃「嚴懲重大交通違規、監警聯合稽查及防制危險駕車」專案勤務，加強取締。記者曾伯愷／翻攝
為防制無照駕駛、超速、噪音車及危險駕車，蘆洲警方於二重疏洪道及環堤大道等易飆路段，每日規劃「嚴懲重大交通違規、監警聯合稽查及防制危險駕車」專案勤務，加強取締。記者曾伯愷／翻攝

噪音 交通違規

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