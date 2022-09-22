快訊

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

被控與男醫婚外情 許藍方告原配妨害名譽不起訴

中央社／ 台北22日電

許藍方。 聯合報系資料照／記者李政龍攝影
許藍方。 聯合報系資料照／記者李政龍攝影

網紅許藍方被控與已婚康姓男醫師有婚外情，康姓醫師的劉姓妻子向許女求償獲賠新台幣50萬元。許女反告劉女妨害名譽。台北地檢署今天偵查終結，將劉女不起訴處分。

38歲的許藍方有護理學博士學歷，常在各節目談論性學問題，她去年被控與已婚醫師康姓男子有婚外情，康男妻子劉姓女子向台北地方法院提起損害賠償訴訟，求償300萬元。

許藍方事後發表聲明否認此事，強調未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、媒體刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康男透過各方式發訊息騷擾。

不過，台北地方法院今年7月間判決許藍方應賠償劉女50萬元。

許藍方在判決後再發聲明，強調自己和康男並無私密照或裸照，劉女於新聞聲明中提到的私密照，康男在法庭作證時已否認；而劉女提交證據的部分照片並不是她，因此向北檢提告劉女妨害名譽。北檢偵辦後，今天將劉女不起訴處分。

許藍方 婚外情 妨害名譽

延伸閱讀

網友質疑為何猛批許藍方？律師李怡貞揭背後「暗黑內幕」

許藍方撫慰金將全數捐出 元配426字首曝心聲

昨酸許藍方「判決不要墊便當」女醫違反個資法今出庭

許藍方遭爆當小三戶頭只剩7千元 法院判她要賠50萬元

相關新聞

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

被稱為「最美博士」的許藍方，去年遭媒體爆料介入醫師學長康鈞尉婚姻，遭法院判賠50萬元；但許女不滿康妻劉友臻對媒體指稱她半...

警消月加班費 內政部擬調2千 警消喊5千

警消人員加班費上限已30年未曾調整，內政部提出警消每月加班費上限調升2千元方案，消防員工作權益促進會昨質疑，內政部未說明...

射殺野放黑熊 祖孫三代起訴

東卯山台灣黑熊野放不到一個月在南投縣武界山區遭殺害，檢警查出黑熊踩中田姓、馬姓祖孫設的陷阱「山豬吊」，兩人擔心違法設陷阱...

被控與男醫婚外情 許藍方告原配妨害名譽不起訴

網紅許藍方被控與已婚康姓男醫師有婚外情，康姓醫師的劉姓妻子向許女求償獲賠新台幣50萬元。許女反告劉女妨害名譽。台北地檢署...

涉嫌詐領假牙補助540萬元 牙醫師遭嘉檢起訴

在嘉義縣某醫院擔任牙醫師的王男、助理葉女及從事齒模製作的朱男，被控自2019年4月起，涉嫌利用嘉義縣開辦樂齡假牙補助，從...

妙齡女南下台中求職 慘遭色男迷昏摸胸還被拍成影片

台中林姓男子在臉書刊登求職廣告，騙到1名年輕女子上門面試卻帶回住處，並提供摻有疑似安眠藥物迷昏她，對方昏睡時更慘遭林摸胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。