被控與男醫婚外情 許藍方告原配妨害名譽不起訴
網紅許藍方被控與已婚康姓男醫師有婚外情，康姓醫師的劉姓妻子向許女求償獲賠新台幣50萬元。許女反告劉女妨害名譽。台北地檢署今天偵查終結，將劉女不起訴處分。
38歲的許藍方有護理學博士學歷，常在各節目談論性學問題，她去年被控與已婚醫師康姓男子有婚外情，康男妻子劉姓女子向台北地方法院提起損害賠償訴訟，求償300萬元。
許藍方事後發表聲明否認此事，強調未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、媒體刊出的LINE訊息並非事實全貌，並反控康男透過各方式發訊息騷擾。
不過，台北地方法院今年7月間判決許藍方應賠償劉女50萬元。
許藍方在判決後再發聲明，強調自己和康男並無私密照或裸照，劉女於新聞聲明中提到的私密照，康男在法庭作證時已否認；而劉女提交證據的部分照片並不是她，因此向北檢提告劉女妨害名譽。北檢偵辦後，今天將劉女不起訴處分。
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