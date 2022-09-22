台南男不滿被分手 偷用女友iPad狂叫3天外送超過6萬元

馮姓男子不滿王姓女友提分手，使用王女遺留iPad內foodpanda外送平台帳號及密碼，狂叫麻辣鍋、麥當勞及星巴克等外送，短短3天即超過6萬元，還在蝦皮網站下單，但因超過其每月預設3萬額度，外送員通知王女付現才露餡，台南地院認馮犯使偽造準私文書罪，應執行6月徒刑。

馮否認涉有行使偽造準私文書、非法使用電腦、詐欺取財等犯行，他辯稱，王女當時沒有接他的電話，他是事後跟她講。直至被前女友告上法庭，他當庭才向王女及商家表示感到抱歉。

檢警調查，馮與王女曾是男女朋友並同住在台南永康區，但王女提分手，去年5月底搬離同居處時，忘了將iPad及小筆電帶走。馮不滿王女拒絕與他聯絡，竟以iPad內預設帳密，去年7月10日起至7月12日止，短短3天內狂叫foodpanda外送，麻辣鍋、麥當勞、星巴克、紅茶冰、鍋燒意麵等樣樣來，金額從159元至9649元不等，9000多元的麻辣鍋就叫了3次，合計6萬3146元。

然而，王女綁定信用卡，每月消費額度3萬元，無法使用線上刷卡功能，外送員撥打電話通知王女需支付現金取餐，人在桃園的她這才發現帳號遭盜用。

不光如此，馮以相同手法，冒用王女名義，在蝦皮購物網站上訂購快充線及生活雜物共兩筆，計769元，其中快充線部分，因王女及時發現後取消訂單而未得逞。王女憤而報警處理。