黑衣人接假釋哥囂張放炮、嗆警 檢方聲押4人

法務部矯正署台南第二監獄受刑人林姓男子前天假釋出獄，蔡姓男子帶領一群「黑衣人」監外迎接，還擺放大批鞭炮。圖／讀者提供 法務部矯正署台南第二監獄受刑人林姓男子前天假釋出獄，蔡姓男子帶領一群「黑衣人」監外迎接，還擺放大批鞭炮，檢方昨天開出拘票，將林、蔡等17人送辦，檢方訊後認蔡4人涉妨害秩序、侮辱公務員犯行，且有勾串共犯之虞，向法院聲押。

台南地檢署指出，檢察官徐書翰偵辦20日，在法務部矯正署台南第二監獄門口前，蔡帶同近20名青少年在場對管理員及員警叫囂、推擠，涉嫌妨害公務等案件，共拘提8人、通知到案說明者7人，經檢察官訊問後諭知交保2人、2人限制住居。

檢方認為兩蔡姓男子、張及曾姓4人所涉妨害秩序、另蔡男所涉侮辱公務員犯行，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押。

檢方指出，絕不容許民眾在警方執行勤務時，以各種方式挑戰警方執行公權力之行為，如有違法行為必定積極查辦，以維護民眾對於警方執法及司法的信任。