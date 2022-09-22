警消月加班費 內政部擬調2千 警消喊5千

高雄城中城大樓發生大火時，消防員救災累壞。行政院調升加班費上限方案，卻只有2千元；消防員工作權益促進會批評，此舉無疑是藐視基層花10年爭取健康權的努力，換來還是消防員過勞血汗結果。本報資料照片 警消人員加班費上限已30年未曾調整，內政部提出警消每月加班費上限調升2千元方案，消防員工作權益促進會昨質疑，內政部未說明加班費上限調高2千元方案基礎，也未事先跟基層溝通，漠視消防員權益；內政部應重新調查各縣市及基層意見，同意現階段調升5千元方案，同時建立警消加班費上限審議小組，讓基層團體能參與表達意見。

「天花板訂得再高，發不出錢都是空談」，新北、桃園消防員均認為，全國消防超勤加班費天花板統一為17000元，有些地方政府編足預算給到天花板，但也有些地方礙於財政，最高給13500到15000元。現在談調高上限，中央如不肯幫忙，看得到吃不到。高雄消防員則說，還不如盡快補足人力，讓排休正常、充分休息。

民進黨立委江永昌借閱公文發現，內政部原先建議調升上限增加5千元，費用由中央補助；但5月底函報行政院後，卻被要求「參酌行政院主計總處意見再評估」，最後只有2千，他質疑主計總處的意見，難道超越其他部會、甚至高於大法官？

消促會常務監事藍毓傑表示，內政部未明確說明提高2千元方案研議基礎，亦無明確說明中央負擔金額，意見調查範圍僅停留在署及局層級，基層無從表達意見。

內政部人事處科長李振豐回應，2千元方案是參考去年警消工時計算，將以2千元方案簽核，並將以補休假作為補償方式，中央與地方也會就增補人力努力。