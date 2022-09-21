人妻夥小王殺夫焚屍 二審撤銷無期理由：配合協助角色

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，並焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶車輛，一審二人都判無期徒刑，二審今宣判，原姚女涉殺人、遺棄屍體罪，合議庭撤銷，改判16年徒刑、褫奪公權10年，合議庭認定，全案殺人是由陳倡議、主導，姚女處配合、協助角色，參與程度低，因此撤銷改判。

二審合議庭認定，陳男在殺人犯行處「倡議主導」地位，親自下手行凶，手段凶殘，犯行難容於一般社會秩序，若量處有期徒刑10年以上至15年，顯屬過輕，也無罪責相當，兼顧應報、一般預防、特別預防犯罪等多元刑罰目的下，服無期徒刑具有相當期間與外界社會暫時隔絕，堪認足以防禦陳長吉對社會所生潛在危險，而量處無期徒刑，褫奪公權終身。

另外，姚女雖與陳共同殺害袁姓丈夫，但動機是肇因於家庭、子女、情感、財務糾葛等情事，姚女犯行，除事前謀議，配合持下藥咖啡供丈夫飲用，待丈夫昏迷後，再通知陳前來，阻止拒絕渡假村人員救護協助，接著與陳將丈夫載回住處後，即由陳持鐵棍下手行凶擊殺袁。

合議庭認為，全案姚女尚非主導、實際動手行凶之人，多是居於配合協助的地位，相較於陳而言，姚女參與程度相對較低，而量處其有期徒刑最高刑度15年，宣告褫奪公權10年。