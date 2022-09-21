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66歲老渣男劈腿裝病…騙婦60萬老本 被正牌女友揭穿
北市一名66歲張姓老翁，藉臉書認識一名年齡相仿的單身劉姓老婦，竟使出剝皮酒店妹的招數，先甜言蜜語與對方交往，再佯稱自己罹患難治怪病，再沒錢去日本專門醫院醫治就只能等死，騙得老婦交出60餘萬老本，最後把戲全部被自己徐姓正牌女友揭穿，台北地檢署今依詐欺罪起訴這名老渣男。
據了解，出面揭穿張翁的徐女，當時因懷疑男友頻繁與人互傳訊息而起疑，最後竟在張姓老翁手機中，發現他同時愛情詐騙多名女子，氣得徐女一一聯絡女方，揭穿男友渣男真面目，懷疑張翁是愛情詐騙慣犯，但最後僅有劉婦提告。
張姓老翁是在去年7、8月間，透過臉書認識被害劉姓老婦，男方很快就用甜言蜜語征服了劉婦芳心。兩人開始交往後，男方開始向女方表示，自己生了怪病，卻沒錢可醫，再下去只能等死；陷入情網的劉婦自然捨不得好不容易得來的情郎，就這樣離開自己，於是陸續匯款60餘萬給張翁。
不料張翁得手後，開始自去年10月起人間蒸發，劉婦詢問其行蹤，竟得到自己已飛到日本專門治療這種怪病的醫院，準備進行手術。劉婦追問為何非去日本治病不可？張翁竟又表示，自己前妻是日本人，所以兒子也在日本，但日前兒子在日本車禍身亡，所以要去日本處理兒子後事，順便開刀治療。
就在詐騙劉婦的同時，張翁又在身邊交了一名年約50歲的正牌徐姓女友，但徐女與男方同居不久後發現，張翁經常與陌生女子互傳訊息，讓她非常介意，進而藉機偷看張翁手機，發現男友竟同時與多名女性電話傳情，於是決定來個正宮的逆襲，逐一聯繫張翁的劈腿對象，揭穿張翁根本沒病的真相。
檢方查出，張翁銀行戶頭確實有上百萬存款，他開庭時則辯稱，自己並不缺錢，因為年輕時曾被女人騙過，因此只想證明自己對異性的吸引力和對方究竟愛不愛他，但其假生病真詐財犯行明確，檢察官因此將他依法起訴。
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