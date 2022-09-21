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館長罵吳宗憲「你什麼洨」今開庭 兩人竟都對法官做這事

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，最高法院判陳賠償80萬元確定，公開道歉部分，因憲法法庭判違憲，廢棄、發回。台灣高等法院更一審定今開庭，陳和吳卻雙雙缺席，也未見委任律師身影，法官、書記官和庭務員獃等數分鐘，只好開下一庭。

陳之漢2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹XXXX勒」、「本土天王，幹XX」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付10萬元定讞。民事部分，吳宗憲認為陳刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，且仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是陳之漢絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

法院審酌陳之漢有爭議的話，包括「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「本土天王，幹你娘，你哪裡人？」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」等，認定故意侵害吳宗憲的名譽權，一、二審判賠80萬為宜，另應在YouTube頻道、臉書粉絲專頁連3天刊登道歉啟事。

最高法院認為判決雖無違誤，但強制道歉部分，因憲法法庭判違憲，陳之漢應賠償80萬元確定，公開道歉部分廢棄發回更審。

高院更一審原定今天下午2點50分行準備程序，但陳之漢和吳宗憲今天卻都未到庭，庭務員向法官郭佳瑛報告無人報到，法官等到3點3分左右，決定進行下一件訴訟程序，「回復名譽案」將再定準備程序期日。

法界人士表示，本案雙方都是名人，兩人都缺席也未見委任律師，並不常見。民事訴訟法規定，若合議庭定了言詞辯論期日，而兩造無正當理由遲誤，視為合意停止訴訟程序；如於4個月內不續行訴訟，視為撤回其訴或上訴。

「館長」陳之漢（取自館長直播畫面）不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「說那種機掰懶叫話」、「你什麼洨」。吳提告並求償、要求道歉，最高法院判陳賠償80萬元確定，但道歉部分則發回台灣高等法院更審。高院更一審今行準備程序，但兩人卻都未到。圖／聯合報系資料照　
「館長」陳之漢（取自館長直播畫面）不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「說那種機掰懶叫話」、「你什麼洨」。吳提告並求償、要求道歉，最高法院判陳賠償80萬元確定，但道歉部分則發回台灣高等法院更審。高院更一審今行準備程序，但兩人卻都未到。圖／聯合報系資料照　

陳之漢 吳宗憲 公然侮辱

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