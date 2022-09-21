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「舉重金牌」搬樹遭壓癱今獲國賠1633萬 嬤淚崩：討回公道

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾獲全國菁英盃健力賽冠軍的舉重選手林高毅，6年前在梓官國中受訓時，搬運校園颱風倒樹遭壓到癱瘓，他的阿嬤為討公道，負起勇氣提國賠，歷經一審敗訴、二審獲賠533萬，今高雄高分院更一審宣判，判梓官國中應在賠償1100萬餘元，今林的阿嬤聽到結果，受訪聲淚俱下，「法院終於還我們公道！」

林高毅從小由祖父母帶大，體格壯碩，國中時期參加梓官國中舉重隊，曾獲全國菁英盃健力賽冠軍，就讀高苑工商以後，因高苑工商沒舉重訓練設備，才由校方委由梓官國中代訓。

舉重小子林高毅因意外受傷導致下半身癱瘓，人生觀也因此改變。聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
舉重小子林高毅因意外受傷導致下半身癱瘓，人生觀也因此改變。聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影

2016年10月4日梅姬颱風過後，梓官國中校園樹木倒塌，當時梓官國中總務主任請教練帶舉重隊，協助搬運1棵折倒的樹木，不料放下樹木時，當年只16歲的林高毅遭樹木壓住身體，致胸椎骨折、下半身癱瘓、大小便失禁，須靠輪椅才能行動，也斷送舉重前程。

疼惜愛孫的阿嬤，負起照顧孫子的重任，每天清晨就要早起，幫愛孫換尿布、拍背，她為了爭取公道，索取應有的賠償，提出國賠求償2200餘萬，但歷經多年官司折騰，直到今天更一審宣判，總計獲國賠1633萬餘元，終於可以短暫放下心中大石。

她說，事發當時林高毅才16歲，卻為了搬倒樹受傷，整個人生全毀了，但校方卻推卸責任踢皮球，一審還判她敗訴，還好她一路撐下去，終於在今天盼到曙光。

現年22歲的林高毅，目前就讀義守大學夜間部四年級，預計明年畢業，以前上課時由阿嬤開車，但林心疼73歲的阿嬤過度勞累，他自學用手操作汽車，現在已經可以自己駕車上路。

今聽到宣判結果，林高毅阿嬤在電話另一頭淚崩，她哽咽說，這一路走來很辛苦，但距離她求償的金額還有3、400萬元，她為了孫子還要繼續撐下去，上訴為孫子討公道。

阿嬤 梅姬颱風 國賠

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