醫師證書少2字！熊大師涉非法整骨遭訴 椎間盤突出患者尿尿沒感覺

整骨熊大師徐姓男子，2020年9月至11月間，涉嫌替孫姓患者整骨調整骨盆7次，導致孫病情加劇，下體麻痺、尿尿沒感覺，掛急診診斷椎間盤突出併發馬尾症候群，中重度失能。士林地檢署依醫師法起訴徐男。

起訴指出，徐男在台北市大同區熊門整體整療坊，涉嫌蓄意對外使用混淆視聽，使用寫上有衛生署字號、醫字的證書，假冒醫師執行醫療業務，每次收費1500元，向孫姓患者稱「椎間盤突出病況不嚴重，無立即開刀必要」2020年9月至11月間7次替孫整骨、調整骨盆。

孫在11月25日整骨後返家，傳line訊息給徐男稱「治療後回家情況變更嚴重，現在右邊屁股到腳趾都是麻的，髖關節處很痛，請問怎麼處理比較好？」「我今早起床變成連左腳都有麻痺感。整個下半身都在麻，站不穩，昨天開始下半身麻地沒感覺、上大號上不出來，小便也沒有感覺」徐男回訊要求孫當天回診。孫11月26日到台大醫院掛急診，診斷椎間盤突出併發馬尾症候群，呈現中重度失能，隔天進行減壓手術。

徐男辯稱，他不具醫事人員資格，他有去中華民國整復協會考取證書，證書上的字號是協會給的，不是他自己弄出來的。他稱，他幫忙推拿按摩等，不具醫師資格，當然不會幫忙治療，臉書帳號也非他經營。

檢方認為，孫描述的病狀，顯非一般推拿、按摩、伸展全身、放鬆肌肉，且依據衛福部回函表示，徐男不具醫師等任何醫事人員資格；衛福部醫政處發文字號為「衛署醫字」非「醫字」；徐男名片和傳統整復員證書列印的字號，都非衛福部頒發的證書。