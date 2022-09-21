酒駕不繳罰鍰 執行署查土地、扣車…9個月追2億元

法務部行政執行署2001年1月成立迄今執行績效突破六千億大關，達到6228億3889萬元，業務重點即貫徹重懲酒駕政策，全國分署從嚴、從速辦理，有效執行1萬多件規避受罰的酒駕裁罰案，9個月即執行2億多元。

行政執行署統計資料指出，2021年11月15日至2022年9月13日為止，針對酒駕裁罰案滯繳義務人，計利用各式手段查封土地1419筆、建物314間、汽車106輛、機車38台，執行2億4492萬126元，所有相關交通裁罰案上，今年1月到上周為止，共執行13億4632萬2529元。

法務部長蔡清祥表示，非洲豬瘟肆虐時，行政執行署秉持行政院政策指示，強力執行違法案件，發揮極大的行政效能，不過，對無法繳款的義務人，執行人員也會了解背後欠款的原因，發揮公義、關懷的功能。

行政執行署副署長吳義聰說，行政執行是實現正義的最後一哩路，絕不會只重視帳面上的數字，推動業務是要教育民眾守法，並發揮法遵的功能。

行政執行署還表示，全國分署辦理防疫專案，已有效執行6196萬元，於辦理滯欠大戶專案部分，清償總金額是2718億4875萬463元，2020年1月開始加強辦理拘提管收專案，到上個月為止已徵起3億3186萬1912元。

行政執行署說，執行官協助辦理沒收物拍賣事宜，充分與檢察官合作，例如台中分署的超跑名車案、嘉義分署的製毒配料鈀金案、士林分署的挖礦機案，台北分署也拍賣已故軍火商汪傳浦的房地產，沒收物變價總金額是5億3642萬元。