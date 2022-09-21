快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕不繳罰鍰 執行署查土地、扣車…9個月追2億元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署2001年1月成立迄今執行績效突破六千億大關，達到6228億3889萬元，業務重點即貫徹重懲酒駕政策，全國分署從嚴、從速辦理，有效執行1萬多件規避受罰的酒駕裁罰案，9個月即執行2億多元。

行政執行署統計資料指出，2021年11月15日至2022年9月13日為止，針對酒駕裁罰案滯繳義務人，計利用各式手段查封土地1419筆、建物314間、汽車106輛、機車38台，執行2億4492萬126元，所有相關交通裁罰案上，今年1月到上周為止，共執行13億4632萬2529元。

法務部長蔡清祥表示，非洲豬瘟肆虐時，行政執行署秉持行政院政策指示，強力執行違法案件，發揮極大的行政效能，不過，對無法繳款的義務人，執行人員也會了解背後欠款的原因，發揮公義、關懷的功能。

行政執行署副署長吳義聰說，行政執行是實現正義的最後一哩路，絕不會只重視帳面上的數字，推動業務是要教育民眾守法，並發揮法遵的功能。

行政執行署還表示，全國分署辦理防疫專案，已有效執行6196萬元，於辦理滯欠大戶專案部分，清償總金額是2718億4875萬463元，2020年1月開始加強辦理拘提管收專案，到上個月為止已徵起3億3186萬1912元。

行政執行署說，執行官協助辦理沒收物拍賣事宜，充分與檢察官合作，例如台中分署的超跑名車案、嘉義分署的製毒配料鈀金案、士林分署的挖礦機案，台北分署也拍賣已故軍火商汪傳浦的房地產，沒收物變價總金額是5億3642萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署副署長吳義聰。記者王聖藜／攝影
行政執行署副署長吳義聰。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

酒駕 法務部

延伸閱讀

酒駕回家倒臥北市警分局側門 男子當場被逮

幸福人壽賤賣信義區D1七億土地 前協理30萬交保

高雄警設酒駕攔檢站查到自己人 男警拒測遭記一大過

對手林義偉酒駕退選傳「陰謀論」 柯文哲：民眾黨不會這麼陰險

相關新聞

拒參加升旗朝會被記3支警告 學生打官司抗罰確定輸了！

東華大學學生陳旻傑就讀花蓮高中時拒絕參加升旗朝會、防災演練，被學校記3次警告，他首度提行政訴訟獲勝，法院撤銷訴願退回重審...

館長罵吳宗憲「你什麼洨」今開庭 兩人竟都對法官做這事

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，...

銓敘部：凃明誠曹瑞傑殉職 以最高等級因公撫卹辦理

銓敘部今天召開因公審查小組會議，台南市政府警察局第二分局警察凃明誠及曹瑞傑遺族申請因公撫卹，經審議後與會委員一致認定兩人...

醫師證書少2字！熊大師涉非法整骨遭訴 椎間盤突出患者尿尿沒感覺

整骨熊大師徐姓男子，2020年9月至11月間，涉嫌替孫姓患者整骨調整骨盆7次，導致孫病情加劇，下體麻痺、尿尿沒感覺，掛急...

酒駕不繳罰鍰 執行署查土地、扣車…9個月追2億元

法務部行政執行署2001年1月成立迄今執行績效突破六千億大關，達到6228億3889萬元，業務重點即貫徹重懲酒駕政策，全...

持球棒打人傷者9天後死亡 凶手辯與他無關法院打臉重判

高雄賴姓男子為女爭風吃醋，持球棒將李姓男子毆打送醫，未料卻在9天後重傷身亡，家屬對賴男提告，他辯稱，未出手打人，還說李會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。