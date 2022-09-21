持球棒打人傷者9天後死亡 凶手辯與他無關法院打臉重判

高雄賴姓男子為女爭風吃醋，持球棒將李姓男子毆打送醫，未料卻在9天後重傷身亡，家屬對賴男提告，他辯稱，未出手打人，還說李會死亡跟他並無關聯。經相驗解剖認定，李男死因為他殺，檢方將賴男依法起訴。經審理，地院認賴男犯後飾詞狡辯，不知悔改，將他依傷害致人於死罪，判7年6個月有期徒刑。

判決指出，賴男對李男心生不滿，2019年10月4日下午4時26分許，持球棒到李住處，朝他左胸、左手臂猛力揮擊，造成閉鎖性骨折、瘀傷、創傷性氣胸及脾臟破裂等傷害，送醫調養後，3天後出院返家療養，未料，時隔不到一周，卻因傷勢惡化，傷重身亡。

事後李男的哥哥報案，並對賴男提告，賴矢口否認有傷害致人於死的犯行，還說當時沒有毆打死者，且案發後9天才死亡，與他並無關連。

依據李男女友證述，有到醫院探視他，且親口轉述，遭賴持球棒毆打；另名證人也指，賴、李兩人當天，確實有發生爭執。檢方依據相驗屍體證明、檢驗報告等，死亡方式歸類為「他殺」，將賴男依傷害致死罪起訴。

此外，院方調查，李男出院後身體未完全復原，已無法自行外出，也沒有再被毆打或與別人發生糾紛，且依據解剖鑑定，死者自案發當天，到死亡的9天內，都未受第二次傷害，足證賴男傷害行為與死亡結果有關聯。