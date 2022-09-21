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拒參加升旗朝會被記3支警告 學生打官司抗罰確定輸了！
東華大學學生陳旻傑就讀花蓮高中時拒絕參加升旗朝會、防災演練，被學校記3次警告，他首度提行政訴訟獲勝，法院撤銷訴願退回重審，但教育部事後仍維持校方處分，陳再提行政訴訟抗罰卻敗訴，案件上訴後，台北高等行政法院駁回上訴，判陳敗訴確定。
陳旻傑因嚮往百年前國民黨大鳴大放的自由精神而入黨，16歲就當選國民黨最年輕的全國黨代表，並加入國民黨青年團。他曾受訪表示，學校把所有學生集合在一起只為公布訊息「太沒效率」，因此拒絕朝會。
陳旻傑就讀花蓮高中期間，2019年1月8日、2月19日及4月2日無故未出席升旗、防災演練，經校方勸導仍未改善，被各記一次警告。陳申訴被駁回，提訴願也被不受理，改提行政訴訟救濟，花蓮地方法院前年判決撤銷訴願決定，花蓮高中送請教育部重審。
教育部最終駁回陳的訴願，維持花蓮高中記警告的處分，陳不服再提行政訴訟，花蓮地院一審判他敗訴；案件上訴，北高行認為，司法院釋字第784號解釋肯認學生認為權利受侵害時，即使不是退學的處分，皆可依法提訴訟救濟，但學校若是基於教育目的、維持學校秩序，獎懲若屬輕微干預，即難認侵害學生權利。
北高行指出，花蓮高中依學生獎懲要點規定記陳警告，目的是促使陳參加學校升旗朝會、防災演練等重要集會，養成良好生活習慣和自律能力，提升學生防災知能等，且「警告」性質上僅是校方註記學生在校期間的不當行為，無涉陳的學習權、受教權，也不是評價陳的人格。
北高行認為「警告」是最輕微的懲處措施，且校方不待陳申請，已自行以「功過相抵」方式註銷陳的3次警告，認為對陳的干預程度甚微，未侵害陳的權利，仍駁回陳的上訴，全案確定。
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