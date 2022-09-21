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高三生沒去朝會升旗被記警告 興訟敗訴確定

中央社／ 台北21日電

學生陳旻傑於花蓮高中時因朝會3次未到被記警告，他向花蓮地院提行政訴訟，獲撤銷原處分，但教育部仍維持記警告處分，陳男再提告。二審以警告處分對陳並沒侵權，判敗訴確定。

陳旻傑於民國108年就讀國立花蓮高中高三期間，因3次朝會升旗未到，被記警告3次。陳男不服提出申訴及訴願遭駁回後，提起行政訴訟，花蓮地方法院在109年3月間判決撤銷訴願決定，並由校方檢卷送請教育部重為適法決定。

教育部後來決定駁回、維持記警告處分。陳男不服，提起行政訴訟，一審花蓮地院駁回，陳男不服提起上訴，二審由台北高等行政法院審理，日前駁回上訴，仍判陳男敗訴，全案確定。

二審判決指出，花蓮高中對陳男的警告決定，目的為促使他參與學校升旗朝會、防災演練等重要集會，以達成養成良好生活習慣及自律能力、布達校園重要事項給學生知悉、提升學生防災知能等。

二審指出，記警告，在性質上只是校方對學生在校期間表現所為不當行為的註記，雖是為秩序措施，但尚無涉於陳男的學習權、受教權，屬於輕微干預，沒有構成陳男的權利被侵害，原審判決駁回，並無違誤，應予以維持。

國立東華大學一年級學生陳旻傑，就讀花蓮高中三年級期間，因三度未參加朝會升旗或集會，被記了三支警告。圖／聯合報系資料照片
國立東華大學一年級學生陳旻傑，就讀花蓮高中三年級期間，因三度未參加朝會升旗或集會，被記了三支警告。圖／聯合報系資料照片

花蓮 教育部

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