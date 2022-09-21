年邁老夫妻千萬積蓄、土地遭吞 開庭控「被兒子搬光了」

邵姓老翁和年邁妻子控訴畢生千萬積蓄遭二兒子掏空，包括名下土地也遭私自移轉，開庭直言「銀行錢都被兒子搬光」、「兒子把權狀、家裡錢都搜光光」，二兒子雖反駁都是爸媽自願贈與，但法院認為他都沒提出相關書面佐證，判他應給付爸媽1365萬多元並返還土地，可上訴。

邵翁和妻子控訴，自己努力工作累積財富約1000多萬元存在他和老婆戶頭內，但因年邁行動不便，加上近年疑似有失智症需要醫療照護，二兒子竟趁著2人不察之際，藉照顧、就醫為由未經同意分別竊取他們房間櫃子內的存摺、印章還有土地權狀。

邵和妻子還說，二兒子擅自從他們戶頭各自提領466萬8365元、898萬3651元，還偷將妻子的土地轉移登記到自己名下，2人驚覺財產、土地遭兒子侵吞後已經對他提出刑事告訴，目前由台中地檢署偵查中，因此再提民事請求返還不當得利之訴。

邵的二兒子經通知未到庭，僅具狀表示爸媽的金融存簿、印鑑等長期都是他保管，不曾假他人之手，自己就業以來每月都提領1萬6000元交給爸媽，一段時間後再以爸媽名義存入定存，所以之前父母才同意將該存款贈與他。

邵的二兒子表示，媽媽的土地也是其自願贈與，後來爸爸因病無法意思表示，他已向法院聲請監護宣告，但父母因受家人慫恿去找律師才對他提刑民事告訴。

法院開庭時，邵翁堅稱自己沒有存款了，存款都被兒子領走了，邵妻子則說，兒子將家裡印章、所有權狀和錢都搜光光了，銀行裡面的錢也都被兒子搬光了，還有一塊土地她想要拿回來。